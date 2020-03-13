В Москве могут отменить мероприятия посольства Швейцарии

"Нам приходится ставить знак вопроса под каждым мероприятием, которое запланировано и организовано посольством", - заявил он на ежегодном приеме для журналистов.

Дипломат также рассказал, какие меры предпринимает дипмиссия для профилактики коронавируса. В частности, были закуплены защитные материалы, усилены меры гигиены. Особенное внимание уделяется состоянию здоровья сотрудников старшего возраста.

"Мы следим за отпусками. Мы призываем наших коллег избегать поездок в отпуск в страны, где распространяется вирус, где наибольшее число случаев заражения. Конечно, мы напоминаем им о правилах, введенных мэром Москвы Собяниным о двухнедельном карантине", - заявил посол.