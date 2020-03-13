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В Москве могут отменить мероприятия посольства Швейцарии
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РИА Новости

В Москве могут отменить мероприятия посольства Швейцарии

12:10 13.03.2020
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Некоторые мероприятия посольства Швейцарии в России могут быть отменены из-за мер профилактики распространения коронавируса, заявил посол Швейцарии в Москве Ив Росье.
"Нам приходится ставить знак вопроса под каждым мероприятием, которое запланировано и организовано посольством", - заявил он на ежегодном приеме для журналистов.
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Например, по его словам, уже были отменены концерты швейцарского оркестра и конференция в Госдуме о водной дипломатии.
Дипломат также рассказал, какие меры предпринимает дипмиссия для профилактики коронавируса. В частности, были закуплены защитные материалы, усилены меры гигиены. Особенное внимание уделяется состоянию здоровья сотрудников старшего возраста.
"Мы следим за отпусками. Мы призываем наших коллег избегать поездок в отпуск в страны, где распространяется вирус, где наибольшее число случаев заражения. Конечно, мы напоминаем им о правилах, введенных мэром Москвы Собяниным о двухнедельном карантине", - заявил посол.
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