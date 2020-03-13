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В Татарстане имамам рекомендовали сократить молитвы из-за коронавируса
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РИА Новости

В Татарстане имамам рекомендовали сократить молитвы из-за коронавируса

12:08 13.03.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
Верующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 13 мар - РИА Новости. Духовное управление мусульман Татарстана опубликовало рекомендации в связи с распространением коронавируса, в которых советует имамам по возможности сократить время молитв в мечетях и воздержаться от рукопожатий.
Ранее Духовное управление мусульман России рекомендовало верующим избегать рукопожатий и приветственных поцелуев, а также воздержаться от паломничества заграницу, пока ситуация с распространением коронавируса не изменится.
"Рекомендуется по возможности сократить время между азаном и икаматом, сократить время пятничной хутбы и других праздничных мероприятий, которые мусульмане обязаны посещать: праздник разговения и Курбан", - говорится в рекомендациях.
Имамам также рекомендуется рассказать приходу о правилах поведения при эпидемии, а после намаза воздержаться от рукопожатий.
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Для прихожан рекомендации вполне традиционны: воздержаться от поездок в те страны, где вероятность заразиться вирусом остается высокой, уделять особое внимание чистоте и гигиене, периодически проводить дезинфекцию помещения, при недомогании незамедлительно обратиться к врачу и воздержаться от посещения мест массового скопления людей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч человек умерло. В Москве выявлено 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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