Опрос показал отношение россиян к коронавирусу

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Половина россиян не опасаются заболеть коронавирусом нового типа, свидетельствуют данные опроса фонда Половина россиян не опасаются заболеть коронавирусом нового типа, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение"

По данным фонда, опасаются заболеть коронавирусом 48% россиян, среди которых 16% респондентов опасаются сильно, а 32% - немного. Вообще не опасаются заболеть 50%, затрудняются ответить 2%.

Кроме того, 48% опрошенных считают, что в СМИ и интернете опасность коронавируса преувеличивается, 10% считают, что приуменьшается, 24% россиян указали, что опасность заболевания оценивается объективно, затруднились ответить 18%.

Согласно данным социологов, 43% россиян указали, что СМИ уделяют слишком много внимания теме коронавируса, 43% указали, что СМИ уделяют заболеванию столько внимания, сколько нужно, 6% считают, что внимания уделяется мало.