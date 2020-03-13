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Опрос показал отношение россиян к коронавирусу
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РИА Новости

Опрос показал отношение россиян к коронавирусу

12:04 13.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТуристы в Москве
Туристы в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Туристы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Половина россиян не опасаются заболеть коронавирусом нового типа, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
По данным фонда, опасаются заболеть коронавирусом 48% россиян, среди которых 16% респондентов опасаются сильно, а 32% - немного. Вообще не опасаются заболеть 50%, затрудняются ответить 2%.
Кроме того, 48% опрошенных считают, что в СМИ и интернете опасность коронавируса преувеличивается, 10% считают, что приуменьшается, 24% россиян указали, что опасность заболевания оценивается объективно, затруднились ответить 18%.
Согласно данным социологов, 43% россиян указали, что СМИ уделяют слишком много внимания теме коронавируса, 43% указали, что СМИ уделяют заболеванию столько внимания, сколько нужно, 6% считают, что внимания уделяется мало.
Опрос "ФОМнибус" проводился 12 марта в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Здоровье - ОбществоФонд "Общественное мнение"
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