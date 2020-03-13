Мишустин призвал уделять больше внимания малым городам

"Правительство принимает меры, чтобы поддержать малые города, сделать их лучше, удобнее для людей, и, конечно, региональные власти должны уделять им внимание, а не концентрироваться только на крупных центрах", - сказал Мишустин. По его словам, необходимо находить для этого новые формы решения проблем, которые подходят для каждого конкретного населенного пункта, а не являются универсальным рецептом для всех.

Мишустин напомнил, что с этой целью под эгидой правительства проводится Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, на котором определяется около 80 победителей. При этом он напомнил, что призовой фонд конкурса, который в настоящий момент составляет 5 миллиардов рублей, будет удвоен со следующего года. "Со следующего года мы его в два раза увеличили, и средства эти пойдут на реализацию самых удачных проектов, 80 из которых уже воплощены в жизнь", - уточнил Мишустин, напомнив, что в 2020 году финал конкурса пройдет в сентябре.