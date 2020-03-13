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Мишустин призвал уделять больше внимания малым городам
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РИА Новости

Мишустин призвал уделять больше внимания малым городам

12:04 13.03.2020 (обновлено: 12:53 13.03.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по развитию малых городов в Переславле-Залесском
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по развитию малых городов в Переславле-Залесском
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по развитию малых городов в Переславле-Залесском
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ (Ярославская обл.), 13 мар - РИА Новости. Региональные власти должны уделять больше внимания малым городам, а не только концентрироваться на решении проблем крупных населенных пунктов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая совещание по развитию малых городов.
"Правительство принимает меры, чтобы поддержать малые города, сделать их лучше, удобнее для людей, и, конечно, региональные власти должны уделять им внимание, а не концентрироваться только на крупных центрах", - сказал Мишустин. По его словам, необходимо находить для этого новые формы решения проблем, которые подходят для каждого конкретного населенного пункта, а не являются универсальным рецептом для всех.
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В малых городах России реализуют 80 проектов по комфортной среде
Мишустин напомнил, что с этой целью под эгидой правительства проводится Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, на котором определяется около 80 победителей. При этом он напомнил, что призовой фонд конкурса, который в настоящий момент составляет 5 миллиардов рублей, будет удвоен со следующего года. "Со следующего года мы его в два раза увеличили, и средства эти пойдут на реализацию самых удачных проектов, 80 из которых уже воплощены в жизнь", - уточнил Мишустин, напомнив, что в 2020 году финал конкурса пройдет в сентябре.
Глава правительства указал на необходимость организации площадок для спорта и отдыха, а для известных исторических мест и центров туризма, таких как Переславль-Залесский, - еще и новых гостиниц, кемпингов, современной, комфортной инфраструктуры. "При этом, повседневная жизнь людей требует самого насущного, без чего комфорт невозможен - это и новые трубы, и канализация, электросети", - отметил Мишустин, подчеркнув, что благополучие каждого муниципалитета напрямую зависит от того, насколько надежна будет инфраструктура ЖКХ. По его словам, с этим напрямую связано строительство жилья, дорог и других объектов.
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