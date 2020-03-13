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В Госдуме назвали идею о переносе Дня конституции пиаром
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РИА Новости

В Госдуме назвали идею о переносе Дня конституции пиаром

12:00 13.03.2020 (обновлено: 12:06 13.03.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / Автомобиль у здания Госдумы РФ
Автомобиль у здания Госдумы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
Автомобиль у здания Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Идея о переносе Дня конституции с 12 декабря на 22 апреля, не оформленная как законопроект, является пиаром, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя предложение депутата заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова.
Петров выступил с предложением перенести празднование Дня конституции в связи с изменением основного закона и голосованием 22 апреля. Соответствующее обращение Петров направил Нилову (текст есть в распоряжении РИА Новости).
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В беседе с РИА Новости Нилов подчеркнул, что свое предложение Петров может о реализовать через внесение соответствующего законопроекта в Госдуму региональным парламентом, в таком случае профильный думский комитет рассмотрит его в установленном порядке.
"Депутату Петрову надо напомнить, что у него как у депутата парламента Ленобласти есть право внести предложение в парламент. А у (регионального) парламента есть право законодательной инициативы", - сказал Нилов.
Он отметил, что депутаты, не реализующие своё право законодательной инициативы, таким образом перекладывают работу на других.
"Когда просто даётся в виде письма, которое даётся просто в прессу, воспринимается это просто как попытка привлечь внимание и пропиариться", - добавил глава комитета.
Нилов также отметил, что письма пока не получал.
Кроме того, подчеркнул парламентарий, лично он негативно относится к идее перенесения Дня конституции. Он пояснил, что 12 декабря состоялось голосование за конституцию, которая была тогда принята, в том числе, благодаря голосам ЛДПР. "Поэтому для нас это исторический день, 12 декабря", - сказал Нилов, который является членом партии ЛДПР.
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Владимир ПетровЯрослав НиловЛДПРГосдума РФЛенинградская областьПолитика
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