В Госдуме назвали идею о переносе Дня конституции пиаром

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Идея о переносе Дня конституции с 12 декабря на 22 апреля, не оформленная как законопроект, является пиаром, сказал РИА Новости глава комитета Идея о переносе Дня конституции с 12 декабря на 22 апреля, не оформленная как законопроект, является пиаром, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов , комментируя предложение депутата заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова

Петров выступил с предложением перенести празднование Дня конституции в связи с изменением основного закона и голосованием 22 апреля. Соответствующее обращение Петров направил Нилову (текст есть в распоряжении РИА Новости).

В беседе с РИА Новости Нилов подчеркнул, что свое предложение Петров может о реализовать через внесение соответствующего законопроекта в Госдуму региональным парламентом, в таком случае профильный думский комитет рассмотрит его в установленном порядке.

"Депутату Петрову надо напомнить, что у него как у депутата парламента Ленобласти есть право внести предложение в парламент. А у (регионального) парламента есть право законодательной инициативы", - сказал Нилов.

Он отметил, что депутаты, не реализующие своё право законодательной инициативы, таким образом перекладывают работу на других.

"Когда просто даётся в виде письма, которое даётся просто в прессу, воспринимается это просто как попытка привлечь внимание и пропиариться", - добавил глава комитета.

Нилов также отметил, что письма пока не получал.