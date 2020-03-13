На Кубани рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом мужчины

"Температура у него 36,7… Сатурация, показатель, который говорит о возможном развитии пневмонии, 98% - нормальный. Он получает соответствующее лечение… Я знаю, что наши специалисты лечат его специфическими препаратами, рекомендованными для коронавирусной инфекции… Судя по тому, что у него нет температуры и легкое покраснение горла, состояние у него близкое к легкой степени тяжести… Состояние его не ухудшалось", - сообщила Гречаная.