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На Кубани рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом мужчины
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РИА Новости

На Кубани рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом мужчины

11:59 13.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 мар - РИА Новости. Состояние жителя Кубани, заразившегося коронавирусом, оценивается как легкой степени тяжести, сообщила журналистам замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Гречаная.
По ее данным, заболевший является жителем одного из населённых пунктов под Приморско-Ахтарском, он вернулся из Италии в Москву, в аэропорту симптомов заболевания у него выявлено не было. Из Москвы домой он добирался на личном автомобиле, таким образом, круг контактных лиц должен быть небольшим. Впоследствии у мужчины появились лёгкие симптомы в виде покраснения горла, после обследования он был госпитализирован.
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"Температура у него 36,7… Сатурация, показатель, который говорит о возможном развитии пневмонии, 98% - нормальный. Он получает соответствующее лечение… Я знаю, что наши специалисты лечат его специфическими препаратами, рекомендованными для коронавирусной инфекции… Судя по тому, что у него нет температуры и легкое покраснение горла, состояние у него близкое к легкой степени тяжести… Состояние его не ухудшалось", - сообщила Гречаная.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваКраснодарский крайИталияОбщество
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