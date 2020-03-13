Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T11:54+0300
https://ria.ru/20200313/1568539390.html
Во Франции оценили, во сколько обойдутся меры против коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568135611_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_c7579b4481cdbc2f013e1c490b4f20f0.jpg
РИА Новости

Во Франции оценили, во сколько обойдутся меры против коронавируса

11:54 13.03.2020
3515
© REUTERS / Benoit TessierТуристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции
Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции
© REUTERS / Benoit Tessier
Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции . Архивное фото
ПАРИЖ, 13 мар – РИА Новости. Меры, которые предпринимает Франция по поддержке экономики и национальных компаний на фоне коронавируса, будут стоить десятки миллионов евро, заявил глава Минфина страны Брюно ле Мэр.
"Мы сделаем все, что необходимо, и даже больше, чем необходимо, чтобы поддержать нашу экономику и поддержать наши компании... Сколько это будет стоить? Десятки миллионов евро", - сказал Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV.
Он отметил, что речь идет, в частности, о мерах по выплате пособий за техническую безработицу и поддержке компаний.
По словам Ле Мэра, все работники, которые будут вынуждены остаться дома на фоне эпидемии коронавируса, будут получать пособие. Государство возьмет на себя расходы по выплате полных пособий работникам, которые окажутся в ситуации "технической безработицы", подчеркнул он. "Никто из работников не потеряет ни одного цента, государство возьмет на себя расходы по полным пособиям работникам, каков бы ни был их уровень зарплат. Сегодня есть потолок по пособиям – на уровне минимального размера оплаты труда", - напомнил министр.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 2876 человек. Жертвами болезни стал 61 человек. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил о закрытии всех детских садов, школ и университетов в стране.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
352100
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Брюно Ле МэрФранцияВ мире
Рекомендуем
Производство медицинских масок в Сен-Бартелеми-д'Анжу во Франции
Число заболевших коронавирусом во Франции выросло почти на 800 человек
Девушка в медицинской маске
Во Франции число жертв коронавируса выросло в полтора раза за сутки
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал коронавирус самым страшным кризисом в здравоохранении
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство
Число заразившихся COVID-19 во Франции превысило 2,8 тысячи человек
Скорая помощь у больницы Биша в Париже
Во Франции сократят работу общественного транспорта
Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
В Италии готовы принять более жесткие меры по борьбе с коронавирусом
Туристы у здания Лувра
Во Франции запретили мероприятия с участием более ста человек
Вход в парк Диснейленд в Париже
СМИ: в Париже еще два сотрудника Disneyland заразились коронавирусом
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют дворец Долмабахче в Стамбуле
Эпидемия коронавируса только начинается, заявил Макрон
Медицинские работники проверяют температуру друг у друга на границе Италии и Словении
Число жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 250 человек
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Закрытая средняя школа в Ухане
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Медработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия
В Германии за сутки у почти тысячи человек подтвердили коронавирус
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
МИД Китая предположил, что коронавирус в Ухань завезли военные из США
Люди в защитных масках на фоне Эйфелевой башни в Париже
Пандемия и паника: сложности борьбы с коронавирусом в разных странах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
00:31В Польше скончался второй пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния