Во Франции оценили, во сколько обойдутся меры против коронавируса

Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции . Архивное фото

Туристы у здания Лувра, закрытого для посещения в связи с ситуацией с коронавирусом во Франции

ПАРИЖ, 13 мар – РИА Новости. Меры, которые предпринимает Меры, которые предпринимает Франция по поддержке экономики и национальных компаний на фоне коронавируса , будут стоить десятки миллионов евро, заявил глава Минфина страны Брюно ле Мэр

"Мы сделаем все, что необходимо, и даже больше, чем необходимо, чтобы поддержать нашу экономику и поддержать наши компании... Сколько это будет стоить? Десятки миллионов евро", - сказал Ле Мэр в эфире телеканала BFMTV.

Он отметил, что речь идет, в частности, о мерах по выплате пособий за техническую безработицу и поддержке компаний.

По словам Ле Мэра, все работники, которые будут вынуждены остаться дома на фоне эпидемии коронавируса, будут получать пособие. Государство возьмет на себя расходы по выплате полных пособий работникам, которые окажутся в ситуации "технической безработицы", подчеркнул он. "Никто из работников не потеряет ни одного цента, государство возьмет на себя расходы по полным пособиям работникам, каков бы ни был их уровень зарплат. Сегодня есть потолок по пособиям – на уровне минимального размера оплаты труда", - напомнил министр.

По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 2876 человек. Жертвами болезни стал 61 человек. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении к нации заявил о закрытии всех детских садов, школ и университетов в стране.