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Бывший главред "АиФ" Зятьков опроверг слухи о покупке "Ведомостей"
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РИА Новости

Бывший главред "АиФ" Зятьков опроверг слухи о покупке "Ведомостей"

11:54 13.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНиколай Зятьков
Николай Зятьков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Николай Зятьков. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Бывший главный редактор "Аргументов и фактов", владелец издательского дома "Наша версия" Николай Зятьков в разговоре с РИА Новости опроверг слухи о покупке газеты "Ведомости", медиаменеджер Демьян Кудрявцев не связывался с ним по этому поводу.
Ранее "Медуза" со ссылкой на источники сообщила, что Демьян Кудрявцев и его партнеры нашли потенциальных покупателей на газету "Ведомости". В среду, 11 марта, якобы было заключено соглашение о намерениях продать издание. Новыми владельцами "Ведомостей", по словам источников "Медузы", могут стать основатель инвесткомпании Arbat Capital Алексей Голубович и Николай Зятьков.
Дмитрий Солопов
13 февраля, 13:37
Солопов подтвердил, что ему предложили стать главредом "Ведомостей"
"Нет, это не так, я в этом не участвую, не вел переговоры и не интересуюсь "Ведомостями". Поэтому на все вопросы мой ответ - нет", - рассказал Зятьков.
Глава "Нашей версии" также ответил, что Кудрявцев не связывался с ним по этому поводу.
"Нет, (не связывался). Я с ним знаком, мы виделись очень давно на каких-то общих мероприятиях несколько лет назад. Это просто чтоб подтвердить, что даже не пересекались в последнее время. Нет, не было разговоров", - сообщил Зятьков.
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Николай ЗятьковВедомостиДемьян КудрявцевАргументы и факты (издательство)Общество
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