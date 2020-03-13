Бывший главред "АиФ" Зятьков опроверг слухи о покупке "Ведомостей"

"Нет, (не связывался). Я с ним знаком, мы виделись очень давно на каких-то общих мероприятиях несколько лет назад. Это просто чтоб подтвердить, что даже не пересекались в последнее время. Нет, не было разговоров", - сообщил Зятьков.