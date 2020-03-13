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2020-03-13T14:12+0300
https://ria.ru/20200313/1568539300.html
Из-за коронавируса опера "Кармен" в Берлине исполнялась без зрителей
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РИА Новости

Из-за коронавируса опера "Кармен" в Берлине исполнялась без зрителей

14:12 13.03.2020
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© аккаунт bbKultur в facebookНовая постановка "Кармен" в Немецкой государственной опере
Новая постановка Кармен в Немецкой государственной опере
© аккаунт bbKultur в facebook
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Из-за вспышки коронавируса показ оперы "Кармен" состоялся при пустом зале Государственной оперы на Унтер-ден-Линден в Берлине. Представление транслировали на сайте театра и радиостанции RbbKultur.
© аккаунт bbKultur в facebookНовая постановка "Кармен" в Немецкой государственной опере
Новая постановка Кармен в Немецкой государственной опере
© аккаунт bbKultur в facebook
Новая постановка "Кармен" в Немецкой государственной опере

"И хотя театр закрыт для посещений, мы предлагаем посмотреть "Кармен" дома и абсолютно бесплатно", — сообщили представители радиостанции в Facebook.

По словам RbbKultur, зрителям понравился такой формат показов, поэтому в ближайшее время планируется провести еще несколько трансляций.
Эту оперу Жоржа Бизе поставил театральный режиссер Мартин Кушей. Он показал неприглядную реальность. Главные герои живут практически на дне: мужчины выглядят неопрятно, пьют и курят, а женщины похожи на проституток (певицы появляются на сцене в нижнем белье, с кричащем макияжем и растрепанными волосами).
Дирижер — Даниэль Баренбойм. В главных ролях: Анита Рачвелишвили (Кармен), Майкл Фабиано (Дон Хозе), Лючио Галло (Эскамильо), Кристиана Карг (Микаэла) и другие.
Ожидается, что театр будет закрыт до середины апреля.
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КультураОпераНовости культурыДаниэль БаренбоймБерлин (город)
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