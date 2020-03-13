МИД рекомендовал россиянам учитывать эпидемобстановку в Эстонии

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса решило объявить в стране чрезвычайное положение, которое будет действовать до 1 мая, если позднее кабмин не изменит решение. В четверг лаборатория департамента здоровья Эстонии объявила, что общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 27, в пятницу министр социальных дел Танель Кийк сообщил, что эта цифра увеличилась до 41.

"Настоятельно рекомендуем учитывать ухудшение эпидемиологической обстановки и объявление чрезвычайного положения при планировании возможных поездок в Эстонию", - говорится в сообщении МИД РФ в Telegram.

Согласно решению правительства, с 16 марта учебные заведения переходят на дистанционное обучение. Во всех школах, гимназиях, профессиональных училищах и университетах 13 марта должен пройти инфодень, на котором дадут указания и материалы для дальнейшей организации учебной работы.

До 1 мая закрываются музеи и кино. Театральные представления, концерты и конференции отменяются. Спортивные состязания запрещены до 1 мая. Все общественные мероприятия запрещены.

В местах пересечения границы будет введен санитарный контроль для установления у людей симптомов коронавируса. Также люди при въезде в страну должны будут заполнить анкету, чтобы было возможно установить, где они находились. В аэропортах и портах устанавливается санитарный контроль и вводится требование заполнения анкет подобно наземным пограничным пунктам.