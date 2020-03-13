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2020-03-13T11:52+0300
https://ria.ru/20200313/1568539140.html
МИД рекомендовал россиянам учитывать эпидемобстановку в Эстонии
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РИА Новости

МИД рекомендовал россиянам учитывать эпидемобстановку в Эстонии

11:52 13.03.2020
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© РИА Новости / Анна РаткоглоПрохожие в защитных медицинских масках
Прохожие в защитных медицинских масках
© РИА Новости / Анна Раткогло
Прохожие в защитных медицинских масках. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел России рекомендовало российским гражданам при планировании поездок в Эстонию учитывать ухудшение эпидемиологической обстановки и объявление чрезвычайного положения в этой стране на фоне распространения коронавируса, сообщили в МИД РФ.
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса решило объявить в стране чрезвычайное положение, которое будет действовать до 1 мая, если позднее кабмин не изменит решение. В четверг лаборатория департамента здоровья Эстонии объявила, что общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 27, в пятницу министр социальных дел Танель Кийк сообщил, что эта цифра увеличилась до 41.
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"Настоятельно рекомендуем учитывать ухудшение эпидемиологической обстановки и объявление чрезвычайного положения при планировании возможных поездок в Эстонию", - говорится в сообщении МИД РФ в Telegram.
Согласно решению правительства, с 16 марта учебные заведения переходят на дистанционное обучение. Во всех школах, гимназиях, профессиональных училищах и университетах 13 марта должен пройти инфодень, на котором дадут указания и материалы для дальнейшей организации учебной работы.
До 1 мая закрываются музеи и кино. Театральные представления, концерты и конференции отменяются. Спортивные состязания запрещены до 1 мая. Все общественные мероприятия запрещены.
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В местах пересечения границы будет введен санитарный контроль для установления у людей симптомов коронавируса. Также люди при въезде в страну должны будут заполнить анкету, чтобы было возможно установить, где они находились. В аэропортах и портах устанавливается санитарный контроль и вводится требование заполнения анкет подобно наземным пограничным пунктам.
Министерство социальных дел и МИД каждое утро будут рассматривать, какие регионы мира отличаются высоким и средним риском заражения. По состоянию на 12 марта это следующие страны и регионы: Китай, Италия, Иран, Южная Корея, ряд департаментов Франции, земли Германии, австрийская земля Тироль, Япония, Сингапур и Испания (Мадрид, Каталония и Страна басков). Граждане Эстонии и иностранцы, прибывающие из этих стран и регионов, должны две недели находиться в карантине.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЭстонияОбщество
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