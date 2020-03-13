Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Клип на песню Клип на песню Uno , с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020 , оказался самым популярным среди работ участников.

Видео появилось на странице конкурса 12 марта. За десять часов оно набрало 1,3 миллиона просмотров.

На втором месте — ролик украинской певицы Go A с миллионом просмотров за две недели.

За тот же срок около миллиона просмотров набрал клип британца Джеймса Ньюмана.

Более четырех миллионов просмотров набрало видео выступления участников от Литвы The Roop в национальном финале, однако официальный клип на песню On Fire набрал на странице конкурса в Youtube 543 тысячи просмотров и в число лидеров не вошел.