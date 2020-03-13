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2020-03-13T15:36+0300
https://ria.ru/20200313/1568539018.html
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
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РИА Новости

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

11:50 13.03.2020 (обновлено: 15:36 13.03.2020)
315939
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
Видео появилось на странице конкурса 12 марта. За десять часов оно набрало 1,3 миллиона просмотров.
На втором месте — ролик украинской певицы Go A с миллионом просмотров за две недели.
За тот же срок около миллиона просмотров набрал клип британца Джеймса Ньюмана.
Более четырех миллионов просмотров набрало видео выступления участников от Литвы The Roop в национальном финале, однако официальный клип на песню On Fire набрал на странице конкурса в Youtube 543 тысячи просмотров и в число лидеров не вошел.
Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах.
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Вчера, 09:41Культура
В Сети оценили песню Little Big для Евровидения
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Обсудить 111
КультураLittle BigЕвровидениеНидерландыТехнологии
Популярные комментарии
Ну, если только запустить на евровидение! А так, ерунда непотребная!
13 марта, 12:36
lltpr
2854411074
Уно-вирус, он такой
13 марта, 12:01
MYMake Yellowstone Great Again
126394109
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