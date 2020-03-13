Кузнецова предложила сиротам прийти на "Бессмертный полк"

"Для детей-сирот, у которых есть возможность отыскать их прадедушек и других родственников, это было бы особенно важно. Но, безусловно, им в этом нужна помощь... Некоторые воспитанники детских домов – социальные сироты, они знают имена, фамилии своих родителей, и при желании им нужно помочь разыскать информацию о своих дедушках, прадедушках, которые, возможно, были героями Великой Отечественной войны", – заключила Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.