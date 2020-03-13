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Кузнецова предложила сиротам прийти на "Бессмертный полк"
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РИА Новости

Кузнецова предложила сиротам прийти на "Бессмертный полк"

11:50 13.03.2020 (обновлено: 11:51 13.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковУчастники акции "Бессмертный полк" в Москве
Участники акции Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Участники акции "Бессмертный полк" в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Воспитанники московских детских домов смогут пронести в рядах "Бессмертного полка" портреты детей-героев, которые погибли на Великой Отечественной войне, сказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Эти герои погибли в совсем юном возрасте, у них нет ни детей, ни внуков, которые могли бы пронести их портреты 9 мая. И в этом году мы продолжим начатое дело, у школьников также будет возможность пронести в рядах "Бессмертного полка" портреты своих сверстников-героев. Особое значение этот проект имеет для детей-сирот. Я знаю, что многие из них хотели бы принять участие в шествии, но не имели возможности, так как совсем ничего не знают о своих родственниках, бабушках и дедушках, которые, возможно, воевали. Знание об историческом прошлом нашим детям придает силу", – сказала Кузнецова в ходе рабочей встречи с руководителем исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артемом Хуторским.
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Хуторской, в свою очередь, поддержал инициативу омбудсмена и предложил благодаря архивам министерства обороны помочь воспитанникам детских домов узнать о своих воевавших родственниках.
"Для детей-сирот, у которых есть возможность отыскать их прадедушек и других родственников, это было бы особенно важно. Но, безусловно, им в этом нужна помощь... Некоторые воспитанники детских домов – социальные сироты, они знают имена, фамилии своих родителей, и при желании им нужно помочь разыскать информацию о своих дедушках, прадедушках, которые, возможно, были героями Великой Отечественной войны", – заключила Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.
Так, по данным пресс-службы, стороны договорились проработать возможные форматы инициатив и в ближайшее время приступить к их реализации.
Акция "Бессмертный полк" по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в России и других странах. Каждый может выйти на улицу 9 мая с фотографией или с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске, а в 2013 году стала всероссийской.
Участница акции Бессмертный полк в городе Петропавловске-Камчатском
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18116010
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Анна КузнецоваБессмертный полкТомскАртемОбщество
Популярные комментарии
Было бы здорово, но как это организовать? Не под конвоем же. Другое дело если детские дома реорганизовали в кадетские корпуса. И, зная ситуацию в ЦССВ и характер воспитанников, лучше, если эти кадетские корпуса будут казачьи. Вот тогда через год - два можно уверенно идти с ними на любую акцию
13 марта, 12:32
Ярослав Погодин
1100000
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