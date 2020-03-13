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В Финляндии число заразившихся коронавирусом выросло до 155 человек
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РИА Новости

В Финляндии число заразившихся коронавирусом выросло до 155 человек

11:49 13.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске
Женщина в медицинской маске
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Женщина в медицинской маске. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 13 мар - РИА Новости. В Финляндии на утро пятницы зарегистрировано 155 случаев заражения коронавирусом, сообщил на пресс-конференции представитель Национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL) Мика Салминен.
"Официальное количество зараженных в Финляндии сегодня составляет 155. THL обновляет показатель один раз в день. Цифры даны на утро", - сообщил Салминен.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоФинляндияВ мире
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