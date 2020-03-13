Начальника отдела угрозыска в Москве уволили из-за селфи в морге

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Начальника уголовного розыска по столичному району Щукино и его подчиненную уволили за фото в морге, . Начальника уголовного розыска по столичному району Щукино и его подчиненную уволили за фото в морге, сообщили в пресс-службе московского главка МВД

По данным правоохранителей, полицейские сфотографировались в одном из патолого-анатомических учреждений столицы на фоне тел умерших людей.

Ведомство провело служебную проверку, по результатам которой уволило полицейских за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.