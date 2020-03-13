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Начальника отдела угрозыска в Москве уволили из-за селфи в морге
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РИА Новости

Начальника отдела угрозыска в Москве уволили из-за селфи в морге

11:47 13.03.2020 (обновлено: 22:37 13.03.2020)
93370
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Начальника уголовного розыска по столичному району Щукино и его подчиненную уволили за фото в морге, сообщили в пресс-службе московского главка МВД.
По данным правоохранителей, полицейские сфотографировались в одном из патолого-анатомических учреждений столицы на фоне тел умерших людей.
Ведомство провело служебную проверку, по результатам которой уволило полицейских за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.
Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли и их начальство из УВД по Северо-Западному административному округу.
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ГУ МВД России по г. МосквеМоскваПроисшествия
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