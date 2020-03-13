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МСП Банк профинансировал пермский проект по переработке оргтехники
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РИА Новости

МСП Банк профинансировал пермский проект по переработке оргтехники

11:46 13.03.2020 (обновлено: 12:20 13.03.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Дмитрий / Драматический театр с высоты / Cropped imageПермь
Пермь
CC BY-SA 4.0 / Дмитрий / Драматический театр с высоты / Cropped image
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. МСП Банк предоставил финансирование пермской компании, развивающей инновационный проект по переработке оргтехники, сообщает пресс-служба МСП Банка.
Банк открыл кредит компании "Ай Ти Макс" на сумму 1,9 миллиона рублей по ставке 8,5% годовых на три года в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Полученные средства компания направит на закупку современного оборудования для переработки отходов.
По данным пресс-службы, проект состоит из трех этапов. На первом этапе, общая стоимость которого оценивается в 3,4 миллиона рублей, предусмотрено приобретение двухвального шредера, загрузочного конвейера, горизонтального конвейера, вспомогательного конвейера и магнитного сепаратора. Как ожидается, новое оборудование значительно повысит скорость утилизации оргтехники: если в настоящее время для утилизации принтера требуется 1 час 40 минут, то на специальном оборудовании процесс займет порядка 30 секунд.
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Второй, более крупный этап предполагает в 2020 году запуск линии по переработке семи видов пластика с последующим производством конечного продукта в виде гранул. В 2021 году будет реализован третий этап проекта, который включает в себя приобретение роботизированных термопластавтоматов (ТПА) для производства конечных потребительских товаров из вторичного сырья.
Компания "Ай Ти Макс" специализируется на переработке технических средств (компьютеров, принтеров, шредеров, жёстких дисков, пластиков и др.), а также кабельной продукции и уничтожении (обезвреживании) отходов. Среди партнёров – крупнейшие производственные предприятия Пермского края, банки и небольшие компании.
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РоссияКорпорация МСП
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