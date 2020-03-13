МСП Банк профинансировал пермский проект по переработке оргтехники

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. МСП Банк предоставил финансирование пермской компании, развивающей инновационный проект по переработке оргтехники, сообщает пресс-служба МСП Банка.

Банк открыл кредит компании "Ай Ти Макс" на сумму 1,9 миллиона рублей по ставке 8,5% годовых на три года в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Полученные средства компания направит на закупку современного оборудования для переработки отходов.

По данным пресс-службы, проект состоит из трех этапов. На первом этапе, общая стоимость которого оценивается в 3,4 миллиона рублей, предусмотрено приобретение двухвального шредера, загрузочного конвейера, горизонтального конвейера, вспомогательного конвейера и магнитного сепаратора. Как ожидается, новое оборудование значительно повысит скорость утилизации оргтехники: если в настоящее время для утилизации принтера требуется 1 час 40 минут, то на специальном оборудовании процесс займет порядка 30 секунд.

Второй, более крупный этап предполагает в 2020 году запуск линии по переработке семи видов пластика с последующим производством конечного продукта в виде гранул. В 2021 году будет реализован третий этап проекта, который включает в себя приобретение роботизированных термопластавтоматов (ТПА) для производства конечных потребительских товаров из вторичного сырья.