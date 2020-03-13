Выяснилось, как российские туристы меняют валюту в поездках

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Эксперты сервиса для планирования путешествий провели исследования в соцсетях, выясняя как российские туристы меняют валюту в поездках. В нем приняли участие 1 974 человека, сообщает OneTwoTrip.

Те, кто возит с собой наличные (35,8 процентов), чаще всего стараются менять деньги дома — этот вариант выбрали 60,9 процентов опрошенных. При этом большинство (88,2 процента) обращают внимание на курс, однако 71,5 процента все равно приходилось менять деньги на невыгодных для себя условиях.