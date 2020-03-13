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Туризм
2020-03-13T12:32+0300
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Выяснилось, как российские туристы меняют валюту в поездках
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РИА Новости

Выяснилось, как российские туристы меняют валюту в поездках

12:32 13.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновТабло курса обмена валют в Москве
Табло курса обмена валют в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Эксперты сервиса для планирования путешествий провели исследования в соцсетях, выясняя как российские туристы меняют валюту в поездках. В нем приняли участие 1 974 человека, сообщает OneTwoTrip.
Те, кто возит с собой наличные (35,8 процентов), чаще всего стараются менять деньги дома — этот вариант выбрали 60,9 процентов опрошенных. При этом большинство (88,2 процента) обращают внимание на курс, однако 71,5 процента все равно приходилось менять деньги на невыгодных для себя условиях.
"Наличные в поездках, особенно в Азию, Африку и некоторые европейские страны, бывают необходимы, — комментирует Алексей Теплов, директор по маркетингу. — Менять рубли на валюту страны, в которую вы летите — если это не доллар, евро, фунт или йена — в России может быть невыгодно: как правило, курсы в банках завышенные. В этом случае лучше всего взять с собой доллары или евро и поменять их на месте — в банке или официальном обменном пункте".
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