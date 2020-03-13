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Религия и мировоззрение
2020-03-13T11:44+0300
https://ria.ru/20200313/1568537858.html
Катар из-за вируса откроет новые залы для пятничной молитвы
https://cdn24.img.ria.ru/images/155155/44/1551554451_0:0:3242:1824_1036x0_80_0_0_a718835c147a810611e7d4380478b099.jpg
РИА Новости

Катар из-за вируса откроет новые залы для пятничной молитвы

11:44 13.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид на мечеть на одной из улиц в городе Доха
Вид на мечеть на одной из улиц в городе Доха
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ДОХА, 13 мар - РИА Новости. Министерство вакуфов Катара распорядилось открыть дополнительные молельные залы для обязательной для мусульман пятничной молитвенной службы, чтобы избежать скученности людей на фоне распространения коронавируса, говорится в сообщении министерства в социальной сети Twitter.
"Пятничные молитвы 13 марта пройдут в обычных мечетях с возможностью открыть для этого отдельные молельные залы, предназначенные для праздничной молитвы, в местах с большим числом населения, по решению администрации мечетей", - отметили в министерстве.
Кроме того, министерство отдало распоряжение сократить время пребывания верующих в мечетях до и после молитвы и запретило им собираться после молитвы в связи с угрозой распространения коронавируса.
В свою очередь Совет верховных богословов Саудовской Аравии призвал людей, которые находятся на домашнем карантине по подозрению в заболевании коронавирусом, не ходить на пятничную молитву. Совет указал в своем заявлении, что "запрещает заболевшим коронавирусом посещать коллективные молитвы".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКатар
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