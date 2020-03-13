Катар из-за вируса откроет новые залы для пятничной молитвы

ДОХА, 13 мар - РИА Новости. Министерство вакуфов Катара распорядилось открыть дополнительные молельные залы для обязательной для мусульман пятничной молитвенной службы, чтобы избежать скученности людей на фоне распространения коронавируса, говорится в сообщении министерства в социальной сети Twitter.
"Пятничные молитвы 13 марта пройдут в обычных мечетях с возможностью открыть для этого отдельные молельные залы, предназначенные для праздничной молитвы, в местах с большим числом населения, по решению администрации мечетей", - отметили в министерстве.
Кроме того, министерство отдало распоряжение сократить время пребывания верующих в мечетях до и после молитвы и запретило им собираться после молитвы в связи с угрозой распространения коронавируса.
В свою очередь Совет верховных богословов Саудовской Аравии призвал людей, которые находятся на домашнем карантине по подозрению в заболевании коронавирусом, не ходить на пятничную молитву. Совет указал в своем заявлении, что "запрещает заболевшим коронавирусом посещать коллективные молитвы".