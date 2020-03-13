Катар из-за вируса откроет новые залы для пятничной молитвы

Вид на мечеть на одной из улиц в городе Доха

ДОХА, 13 мар - РИА Новости. Министерство вакуфов Катара распорядилось открыть дополнительные молельные залы для обязательной для мусульман пятничной молитвенной службы, чтобы избежать скученности людей на фоне распространения коронавируса, говорится в сообщении министерства в социальной сети Twitter.

"Пятничные молитвы 13 марта пройдут в обычных мечетях с возможностью открыть для этого отдельные молельные залы, предназначенные для праздничной молитвы, в местах с большим числом населения, по решению администрации мечетей", - отметили в министерстве.

Кроме того, министерство отдало распоряжение сократить время пребывания верующих в мечетях до и после молитвы и запретило им собираться после молитвы в связи с угрозой распространения коронавируса.