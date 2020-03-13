В пресс-службе главы ЯНАО рассказали о состоянии замглавы округа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мар - РИА Новости. Заместитель губернатора Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа , руководитель регионального департамента финансов Альбина Свинцова , на дом которой, по данным источника РИА Новости, напали в Подмосковье, остается на больничном.

"До конца недели Альбина Свинцова находится на больничном", - заявили РИА Новости в пресс-службе главы ЯНАО.

В пресс-службе подмосковного главка МВД отмечали, что по факту нападения на частный дом в городском округе Люберцы полицейские проводят проверку, устанавливая причастных к случившемуся. Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что нападение совершено на дом Свинцовой.

Вскоре источник РИА Новости в правительстве ЯНАО сообщил, что чиновница находится на больничном. Однако не уточнялось, связано ли это с инцидентом. В приемной замгубернатора Ямала РИА Новости подтверждали отсутствие Свинцовой на рабочем месте, подчеркивая, что не в курсе сообщений о нападении на ее дом.

По данным Telegram-канала Baza, преступники избили мужа Свинцовой, после чего вынесли из дома крупную сумму и скрылись.