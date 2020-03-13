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2020-03-13T11:42+0300
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В пресс-службе главы ЯНАО рассказали о состоянии замглавы округа
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РИА Новости

В пресс-службе главы ЯНАО рассказали о состоянии замглавы округа

11:42 13.03.2020
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© Фото : сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округаАльбина Свинцова
Альбина Свинцова
© Фото : сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 мар - РИА Новости. Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, руководитель регионального департамента финансов Альбина Свинцова, на дом которой, по данным источника РИА Новости, напали в Подмосковье, остается на больничном.
"До конца недели Альбина Свинцова находится на больничном", - заявили РИА Новости в пресс-службе главы ЯНАО.
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В пресс-службе подмосковного главка МВД отмечали, что по факту нападения на частный дом в городском округе Люберцы полицейские проводят проверку, устанавливая причастных к случившемуся. Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что нападение совершено на дом Свинцовой.
Вскоре источник РИА Новости в правительстве ЯНАО сообщил, что чиновница находится на больничном. Однако не уточнялось, связано ли это с инцидентом. В приемной замгубернатора Ямала РИА Новости подтверждали отсутствие Свинцовой на рабочем месте, подчеркивая, что не в курсе сообщений о нападении на ее дом.
По данным Telegram-канала Baza, преступники избили мужа Свинцовой, после чего вынесли из дома крупную сумму и скрылись.
По информации из открытых источников, в правительстве автономного округа Свинцова работает около 30 лет, с 2001 года - в качестве заместителя губернатора ЯНАО и руководителя департамента финансов.
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Альбина СвинцоваЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалПроисшествия
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