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Россиянина будут судить за преступление двадцатилетней давности
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РИА Новости

Россиянина будут судить за преступление двадцатилетней давности

11:41 13.03.2020
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© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
ЧЕЛЯБИНСК, 13 мар – РИА Новости. Уголовное дело в отношении жителя Челябинской области, обвиняемого в избиении в 2002 году до смерти мужчины и задержанного только в текущем году, направили в суд, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, в январе 2002 года обвиняемый в поселке Зауральский Еманжелинского района в ходе ссоры избил двоих мужчин, один из которых скончался, а второму причинен вред средней тяжести. После обвиняемый скрылся.
Благодаря работе следователей СК и сотрудников регионального управления МВД России обвиняемый был задержан. По данным прокуратуры региона, местонахождение обвиняемого было установлено в текущем году, в настоящее время он заключен под стражу.
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя… Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Челябинская областьПроисшествия
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