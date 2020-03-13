Россиянина будут судить за преступление двадцатилетней давности

ЧЕЛЯБИНСК, 13 мар – РИА Новости. Уголовное дело в отношении жителя Уголовное дело в отношении жителя Челябинской области , обвиняемого в избиении в 2002 году до смерти мужчины и задержанного только в текущем году, направили в суд, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, в январе 2002 года обвиняемый в поселке Зауральский Еманжелинского района в ходе ссоры избил двоих мужчин, один из которых скончался, а второму причинен вред средней тяжести. После обвиняемый скрылся.

Благодаря работе следователей СК и сотрудников регионального управления МВД России обвиняемый был задержан. По данным прокуратуры региона, местонахождение обвиняемого было установлено в текущем году, в настоящее время он заключен под стражу.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя… Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд", - говорится в сообщении.