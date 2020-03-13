ЦБ оценил готовность российской финансовой системы к внешним шокам

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российская финансовая система готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах, Российская финансовая система готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах, ЦБ России имеет полный набор инструментов для поддержания финансовой стабильности, готов их оперативно задействовать при необходимости, говорится в сообщении Банка России.

На фоне повышенной волатильности Банк России внимательно следит за развитием ситуации на финансовом рынке и уже принял ряд мер для стабилизации ситуации и смягчения негативных эффектов для финансовой системы и экономики. В частности, 13 марта регулятор решил провести аукцион "репо" "тонкой настройки" в объеме 500 миллиардов рублей. Кроме того, ЦБ ввел временные регуляторные послабления для банков, которые должны помочь в сложный период отраслям транспорта и туризма, и стимулировать кредитование производителей медицинских товаров, спрос на которые вырос в последнее время.

"Сейчас российская финансовая система готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах. В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной", — говорится в сообщении регулятора.

Объем внешнего и внутреннего валютного долга в последние годы снизился, указывает ЦБ. Бюджетное правило в значительной степени изолирует бюджет от колебаний цен на нефть, отмечается в сообщении.