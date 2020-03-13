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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-13T17:10+0300
https://ria.ru/20200313/1568536429.html
ЦБ оценил готовность российской финансовой системы к внешним шокам
https://cdn24.img.ria.ru/images/155192/82/1551928206_0:0:3035:1707_1036x0_80_0_0_2a2248196acafc0fe065a845e9a90a19.jpg
РИА Новости

ЦБ оценил готовность российской финансовой системы к внешним шокам

11:38 13.03.2020 (обновлено: 17:10 13.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российская финансовая система готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах, ЦБ России имеет полный набор инструментов для поддержания финансовой стабильности, готов их оперативно задействовать при необходимости, говорится в сообщении Банка России.
На фоне повышенной волатильности Банк России внимательно следит за развитием ситуации на финансовом рынке и уже принял ряд мер для стабилизации ситуации и смягчения негативных эффектов для финансовой системы и экономики. В частности, 13 марта регулятор решил провести аукцион "репо" "тонкой настройки" в объеме 500 миллиардов рублей. Кроме того, ЦБ ввел временные регуляторные послабления для банков, которые должны помочь в сложный период отраслям транспорта и туризма, и стимулировать кредитование производителей медицинских товаров, спрос на которые вырос в последнее время.
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"Сейчас российская финансовая система готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах. В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной", — говорится в сообщении регулятора.
Объем внешнего и внутреннего валютного долга в последние годы снизился, указывает ЦБ. Бюджетное правило в значительной степени изолирует бюджет от колебаний цен на нефть, отмечается в сообщении.
"Банк России имеет полный набор инструментов для поддержания финансовой стабильности и готов их оперативно задействовать, если этого будет требовать ситуация", — подчеркнул регулятор.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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