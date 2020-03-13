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2020-03-13T11:37+0300
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Специалистам не хватило времени для экспертизы по делу Серебренникова
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РИА Новости

Специалистам не хватило времени для экспертизы по делу Серебренникова

11:37 13.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Третья экспертиза по делу режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях при реализации проекта "Платформа", еще не готова, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Поступило сообщение из экспертного центра. На одном из дисков обнаружено повреждение в виде трещины, получение информации с него невозможно", - заявила судья Олеся Менделеева.
Режиссер Кирилл Серебренников
17 февраля, 12:14
Дополнительное время потребовалось на экспертизу дела Серебренникова
Она добавила, что на этом диске нет важной информации, поэтому экспертизу можно провести без него.
В связи с этим она объявила перерыв до 19 марта. Экспертиза была назначена в декабре прошлого года, ее суд поручил экспертному центру при Минюсте. В качестве экспертов суд привлек театрального критика Ольга Королеву и замдиректора МХАТ имени Горького Елену Баженову.
По делу уже проведены две экспертизы. Первая, еще на стадии следствия, подкрепляет обвинение, на ней основана сумма вмененного подсудимым ущерба. Вторая, назначенная судом, комплексная финансово-оценочно-искусствоведческая поддерживает линию защиты и указывает, что подсудимые не украли, а сэкономили государству деньги.
В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при его стоимости в 260 миллионов.
По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин, а также бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
Рассмотрение по существу уголовного дела Нины Масляевой - бывшего главного бухгалтера АНО Седьмая студия режиссера Кирилла Серебренникова в Мещанском суде. 11 апреля 2019
30 декабря 2019, 00:26
Суд заново приступит к делу экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой
230112
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Софья АпфельбаумАлексей МалобродскийЮрий ИтинСедьмая студияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Кирилл СеребренниковПроисшествия
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