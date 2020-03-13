В ФНПР не видят угрозы сокращений из-за возможного финансового кризиса

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России ( Глава Федерации независимых профсоюзов России ( ФНПР Михаил Шмаков заявил, что не видит угрозы массовых сокращений в России на фоне данных о возможном приближении финансового кризиса.

Рейтинговое агентство АКРА во вторник заявило о возможном приближении финансового кризиса в РФ. Однако власти заявляют, что ситуация находится под контролем, рост ВВП выйдет на запланированные 1,9%, а инфляция вряд ли превысит 4%. Безработица, по данным Росстата, в январе 2020 года выросла до 4,7% после 4,6% в декабре 2019 года. По текущему прогнозу Минэкономразвития безработица в 2020 году составит 4,5%.

"Пока у нас сообщений о том, что кто-то объявил массовые сокращения работающих, нет", - сказал Шмаков РИА Новости.

Он отметил, что в четверг Госдумой был принят бюджет в тех параметрах, в которых он готовился до сообщений о приближении финансового кризиса и коронавируса.

"Конечно, это накладывает на экономику определенные проблемы, но бюджет принят, значит, деньги есть", - отметил глава ФНПР.

Он также отметил, что пока сообщений о массовых сокращениях нет.