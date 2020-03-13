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В ФНПР не видят угрозы сокращений из-за возможного финансового кризиса
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РИА Новости

В ФНПР не видят угрозы сокращений из-за возможного финансового кризиса

11:35 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что не видит угрозы массовых сокращений в России на фоне данных о возможном приближении финансового кризиса.
Рейтинговое агентство АКРА во вторник заявило о возможном приближении финансового кризиса в РФ. Однако власти заявляют, что ситуация находится под контролем, рост ВВП выйдет на запланированные 1,9%, а инфляция вряд ли превысит 4%. Безработица, по данным Росстата, в январе 2020 года выросла до 4,7% после 4,6% в декабре 2019 года. По текущему прогнозу Минэкономразвития безработица в 2020 году составит 4,5%.
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"Пока у нас сообщений о том, что кто-то объявил массовые сокращения работающих, нет", - сказал Шмаков РИА Новости.
Он отметил, что в четверг Госдумой был принят бюджет в тех параметрах, в которых он готовился до сообщений о приближении финансового кризиса и коронавируса.
"Конечно, это накладывает на экономику определенные проблемы, но бюджет принят, значит, деньги есть", - отметил глава ФНПР.
Он также отметил, что пока сообщений о массовых сокращениях нет.
"И угроз таких непосредственно, я считаю, что нет. Конечно, некоторые нервные работодатели, особенно малые и средние, может быть, начнут предпринимать какие-нибудь резкие шаги, но серьезный бизнес пока на это не реагирует, на эти заявления каких-то агентств", - добавил Шмаков.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ
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Михаил ШмаковФедерация независимых профсоюзов РоссииГосдума РФЭкономика
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