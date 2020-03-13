В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 41

ХЕЛЬСИНКИ, 13 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом выросло в Эстонии до 41, сообщил в пятницу министр социальных дел Танель Кийк.
В четверг лаборатория департамента здоровья Эстонии объявила, что общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 27.
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Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса в пятницу объявило введении в стране чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. Закрываются музеи и кино, театральные представления, концерты и конференции отменяются. В местах пересечения границы будет введен санитарный контроль для установления у людей симптомов коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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