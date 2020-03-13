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В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 41
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РИА Новости

В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 41

11:34 13.03.2020 (обновлено: 11:35 13.03.2020)
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске
Женщина в медицинской маске
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Женщина в медицинской маске. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 13 мар - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом выросло в Эстонии до 41, сообщил в пятницу министр социальных дел Танель Кийк.
В четверг лаборатория департамента здоровья Эстонии объявила, что общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 27.
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"Общее число зараженных коронавирусом в Эстонии выросло до 41 человека. Случаи заражения зафиксированы как в Харьюском уезде, так и в Тартумаа, а также на острове Сааремаа. Большинство заразившихся находятся на домашнем лечении",- сказал Кийк на экстренной пресс-конференции правительства.
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса в пятницу объявило введении в стране чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. Закрываются музеи и кино, театральные представления, концерты и конференции отменяются. В местах пересечения границы будет введен санитарный контроль для установления у людей симптомов коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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