Представитель ООН оценил ситуацию с правами женщин в мире

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Несмотря на большие достижения в сфере равенства прав мужчин и женщин за последние 25 лет, в настоящее время ни одна страна не может заявить, что проблемы в этой сфере полностью решены, Несмотря на большие достижения в сфере равенства прав мужчин и женщин за последние 25 лет, в настоящее время ни одна страна не может заявить, что проблемы в этой сфере полностью решены, ООН призывает страны продолжать бороться за равенство прав, сообщил ответственный за совместную программу РФ и управления Верховного комиссара ООН по правам человека Рашид Алуаш.

"За 25 лет после принятия Пекинской декларации мир приблизился к гендерному паритету в области особенно здравоохранения и образования. Уровень материнской смертности во всем мире значительно снизился. Во многих профессиях, которые когда-то были недоступны для женщин, женщины теперь занимают руководящие должности. Более 140 стран гарантируют гендерное равенство в конституции, более 150 стран приняли законы о сексуальных домогательствах", - сказал Алуаш в рамках круглого стола в Мосгордуме на тему: "Права женщин в современном мегаполисе".

Однако, по его словам, решены далеко не все проблемы, борьба да равенство продолжается.

"Сегодня более 2 миллиардов 500 миллионов женщин законодательно лишены возможности принимать те же решения, что и мужчины. Приблизительно 650 миллионов, преимущественно девушек и женщин, вышли замуж до того, как им исполнилось 18 лет, 35% женщин подверглись либо насилию со стороны интимного партнера, либо со стороны других людей", - сказал он.