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Представитель ООН оценил ситуацию с правами женщин в мире
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РИА Новости

Представитель ООН оценил ситуацию с правами женщин в мире

11:32 13.03.2020
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Несмотря на большие достижения в сфере равенства прав мужчин и женщин за последние 25 лет, в настоящее время ни одна страна не может заявить, что проблемы в этой сфере полностью решены, ООН призывает страны продолжать бороться за равенство прав, сообщил ответственный за совместную программу РФ и управления Верховного комиссара ООН по правам человека Рашид Алуаш.
"За 25 лет после принятия Пекинской декларации мир приблизился к гендерному паритету в области особенно здравоохранения и образования. Уровень материнской смертности во всем мире значительно снизился. Во многих профессиях, которые когда-то были недоступны для женщин, женщины теперь занимают руководящие должности. Более 140 стран гарантируют гендерное равенство в конституции, более 150 стран приняли законы о сексуальных домогательствах", - сказал Алуаш в рамках круглого стола в Мосгордуме на тему: "Права женщин в современном мегаполисе".
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Однако, по его словам, решены далеко не все проблемы, борьба да равенство продолжается.
"Сегодня более 2 миллиардов 500 миллионов женщин законодательно лишены возможности принимать те же решения, что и мужчины. Приблизительно 650 миллионов, преимущественно девушек и женщин, вышли замуж до того, как им исполнилось 18 лет, 35% женщин подверглись либо насилию со стороны интимного партнера, либо со стороны других людей", - сказал он.
"Несмотря на предпринимаемые всеми заинтересованными сторонами усилия, нет ни одной страны в мире, которая бы могла заявить, что вопросы по улучшению положения женщин полностью урегулированы. В этой связи ООН постоянно призывает все страны продолжать уделять пристальное внимание гендерной проблематике во всех ее проявлениях. Это должно стать нашей общей обязанностью", - заключил Алуаш.
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