Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T11:28+0300
https://ria.ru/20200313/1568535025.html
В Черновицкой области ужесточили карантинные меры
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568498050_0:234:3072:1962_1036x0_80_0_0_bda5eb2cb4982a182545a073a9635a1b.jpg
РИА Новости

В Черновицкой области ужесточили карантинные меры

11:28 13.03.2020
242
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация на Украине в связи с коронавирусом
Ситуация на Украине в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Карантинные меры ужесточили в Черновицкой области Украины после обнаружения второго случая заболевания коронавирусом, в частности, приняли решение закрыть спортивные комплексы и бассейны, сообщил в пятницу глава областной государственной администрации Сергей Осачук.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19, два из них в Черновицкой области.
"Вчера поздно вечером заседала областная комиссия ЧС, где мы приняли ряд важных ограничительных мер, которые направлены на то, чтобы минимизировать контакты людей в тесной среде. Эти ограничительные меры, которые действуют, как вы знаете, в учебных заведениях, мы усиливаем. В том числе для всех спортивных комплексов, бассейнов, бань, крупных развлекательных центров. И просим граждан, если так совпало, что в эти дни у вас запланирован семейный праздник, день рождения, детские, другие, - воздержаться от таких форматов", - цитирует Осачука издание "Левый берег".
Он отметил, что это вынужденные меры профилактики, и заверил, что власти не преследуют цели навредить бизнесу.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
020000
Обсудить 0
Коронавирус Covid-19Черновицкая областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
Эксперт оценил заявление МИД Китая о вине США в коронавирусе
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
В Европарламенте оценили меры ЕС по борьбе с коронавирусом
Санитарная обработка общественного транспорта во Львове
На Украине изолировали контактировавших с заболевшей коронавирусом
Сотрудница таможенной службы проводит личный досмотр граждан в аэропорту Сочи
В Петербурге и Ленобласти введут режим повышенной готовности
Закрытая средняя школа в Ухане
Пекин оценил сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
Застрявших на границе Италии и Словении украинцев вернут спецбортом
Женщина в медицинской маске
В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 41
Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
Находящаяся в Италии украинка умерла от коронавируса
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
Житель Японии намеренно нарушил карантин, чтобы заразить других
Пустые полки с бытовой химией и антибактериальными салфетками в аптеке сети CVS
В минздраве США подшутили над скупающими туалетную бумагу из-за COVID
Туристы в Москве
Опрос показал отношение россиян к коронавирусу
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Представитель ООН оценил ситуацию с правами женщин в мире
Сотрудница медицинского стационара
СМИ: в Кении выявили первый случай заражения коронавирусом
Бригада дезинфекторов на входе в медицинский центр в пригороде Сиэтла, США. 12 марта 2020
Власти США предложили новый подход к диагностике коронавируса
Люди, одетые в защитные маски, в Салониках, Греция
Греческая церковь изменила отношение к мерам по борьбе с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
00:31В Польше скончался второй пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния