В Черновицкой области ужесточили карантинные меры

КИЕВ, 13 мар – РИА Новости. Карантинные меры ужесточили в Карантинные меры ужесточили в Черновицкой области Украины после обнаружения второго случая заболевания коронавирусом , в частности, приняли решение закрыть спортивные комплексы и бассейны, сообщил в пятницу глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19, два из них в Черновицкой области.

"Вчера поздно вечером заседала областная комиссия ЧС, где мы приняли ряд важных ограничительных мер, которые направлены на то, чтобы минимизировать контакты людей в тесной среде. Эти ограничительные меры, которые действуют, как вы знаете, в учебных заведениях, мы усиливаем. В том числе для всех спортивных комплексов, бассейнов, бань, крупных развлекательных центров. И просим граждан, если так совпало, что в эти дни у вас запланирован семейный праздник, день рождения, детские, другие, - воздержаться от таких форматов", - цитирует Осачука издание "Левый берег".

Он отметил, что это вынужденные меры профилактики, и заверил, что власти не преследуют цели навредить бизнесу.