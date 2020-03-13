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Эксперт оценил заявление МИД Китая о вине США в коронавирусе
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РИА Новости

Эксперт оценил заявление МИД Китая о вине США в коронавирусе

11:27 13.03.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Заявление официального представителя МИД КНР в Twitter о возможном завозе коронавируса американскими военными в Ухань можно считать сенсацией, это может стать началом новой фазы холодной войны между Пекином и Вашингтоном, считает руководитель Центра "Русская мечта и китайская мечта", востоковед Юрий Тавровский.
Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань, призвав Штаты быть откровенными, публиковать свои данные и все объяснить. Таким образом, представитель МИД КНР прокомментировал заявление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, который ранее заявил, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти был обнаружен коронавирус.
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По словам Тавровского, подобное заявление официального представителя МИД КНР, даже не в формате официального выступления на брифинге МИД, а в Twitter, можно назвать сенсацией. "Это событие с самыми непредсказуемыми последствиями. Оно открывает новый фронт разворачивающейся между двумя странами холодной войны, потому что возможны "обратки", как вы понимаете", - добавил эксперт.
Как отметил Тавровский, если США действительно могли завезти вирус в Ухань, то этот факт можно считать началом бактериологической войны против Китая, что может рассматриваться как предисловие к третьей мировой войне.
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"Это может быть началом новой фазы холодной войны между Америкой и Китаем с перспективой перерастания в горячую (фазу). Тогда все эти вирусные блокады, обвалы нефти и доллара могут показаться мелочами. Понимаете, речь идет на самом деле о столкновении двух великих держав, обладающих ядерным, химическим, бактериологическим оружием. Если Китай подозревает Америку в том, что она начала бактериологическую войну, то это может быть началом цепной реакции очень серьезных событий", - пояснил собеседник агентства.
На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео обвинил китайские власти в том, что они изначально неохотно делились информацией по коронавирусу, из-за чего Штаты "оказались в рядах отстающих". Он добавил, что работа с китайским правительством была полна разочарований.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
Люди в защитных масках на фоне Эйфелевой башни в Париже
Вчера, 08:00
Пандемия и паника: сложности борьбы с коронавирусом в разных странах
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМайк ПомпеоЮрий ТавровскийКоронавирусыМИД КНРУханьСШАВ мире
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