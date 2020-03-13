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Полиция пресекла нелегальную продажу партии камчатского краба
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РИА Новости

Полиция пресекла нелегальную продажу партии камчатского краба

11:25 13.03.2020
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© Flickr / TattersКамчатский краб
Камчатский краб
© Flickr / Tatters
Камчатский краб. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Московские полицейские пресекли продажу крупной партии незаконно добытого камчатского краба стоимостью свыше 5 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по городу Москве совместно с представителями Росрыболовства пресечена попытка продажи крупной партии камчатского краба, предположительно, незаконно добытого в акватории Баренцева моря", - передает ведомство слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Полицейские также выяснили, что злоумышленники планировали продать крабов на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы.
Незаконно добытый товар они перевозили на автомобиле Hyundai Porter красного цвета, добавили в МВД.
В кузове автомобиля обнаружили свыше двух с половиной тонн замороженных крабов, стоимостью около пяти миллионов рублей, при этом обязательная маркировка, предусмотренная законодательством РФ, отсутствовала.
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Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)МоскваПроисшествия
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