Полиция пресекла нелегальную продажу партии камчатского краба

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Московские полицейские пресекли продажу крупной партии незаконно добытого камчатского краба стоимостью свыше 5 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

"Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД России по городу Москве совместно с представителями Росрыболовства пресечена попытка продажи крупной партии камчатского краба, предположительно, незаконно добытого в акватории Баренцева моря", - передает ведомство слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Полицейские также выяснили, что злоумышленники планировали продать крабов на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы.

Незаконно добытый товар они перевозили на автомобиле Hyundai Porter красного цвета, добавили в МВД.