Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
2020-03-13T12:00+0300
https://ria.ru/20200313/1568534636.html
Не верю! Нефтяной заговор США, Рошаль про чеснок, иск от Шварценеггера
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534531_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_e9ca5c607337aa2dec4ad60442a985e6.jpg
РИА Новости

Не верю! Нефтяной заговор США, Рошаль про чеснок, иск от Шварценеггера

12:00 13.03.2020
30636
Не верю!
Не верю! Нефтяной заговор США, Рошаль про чеснок, иск от Шварценеггера
Вчера, 12:00
Падение нефти – заговор саудитов и США, чтобы надавить на Россию? Может ли доллар дойти до 100 рублей? Разбираемся вместе с руководителем агентства ПРАЙМ Олегом Ананьевым. Также в выпуске: фейковые аудио от имени Рошаля и других медиков. Правда ли, что в Баку полиция выслеживает репетиторов и штрафует на 1700$? А по улицам Питера гуляет львица?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
02:20 Отчего упала нефть. "Нужно убить сланцевые проекты США" и роль Сечина – где правда, а где спекуляция
09:30 В Азербайджане штрафуют репетиторов, которые занимаются с детьми на дому (там закрыты школы из-за вируса). Это правда?
11:55 "Самое надежное средство от коронавируса — это чеснок". Как понять, говорил ли так Рошаль на самом деле.
14:37 Арнольд Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов Promobot. Почему есть сомнения
18:39 Правда, что в Тбилиси запускают "антивирусные" вертолеты? А Таиланд ужесточил въезд для россиян?
20:46 Как на улицах Петербурга появилась "львица"
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка,Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Эксперты эпизода: Олег Ананьев, Александра Зуева
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
7635416
Обсудить 0
Не верю!ПодкастPromobotАрнольд ШварценеггерРошальТаиландАзербайджан
Рекомендуем
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Солисты "Ленинграда" и The Hatters поедут с Little Big на Евровидение
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала главное средство защиты от коронавируса
Смартфон
Роспотребнадзор дал совет для профилактики коронавируса
Нелегальная алкогольная продукция
Эксперт рассказал, как в России продают нелегальный алкоголь
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Букмекеры оценили шансы России на Евровидении после выхода песни
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Песков рассказал о мерах безопасности в Кремле из-за коронавируса
Кадр из клипа Uno группы Little Big
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
Эксперты назвали страны, хуже всех готовые к низким ценам на нефть
Туристы, прилетевшие из Китая, выходят из зоны таможенного контроля в аэропорту Владивостока
В Китае выявили десять детей, зараженных новым коронавирусом
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
В Петербурге приняли меры по борьбе с распространением коронавируса
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков прокомментировал рекордный обвал котировок на рынках в США
Здание Центрального банка РФ
В ЦБ оценили ситуацию с ослаблением рубля
Здание МИД Великобритании в Лондоне
В Лондоне прокомментировали ответ США на атаку на базу Таджи в Ираке
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В ВОЗ рассказали о сроках пика заболеваний коронавирусом в мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Автоэксперт объяснил, почему вреден "пенсионерский" стиль езды
02:02Пелоси объявила о сделке с Трампом по закону о коронавирусе
01:59Кипр запретил въезд иностранцам из-за коронавируса
01:47В Венгрии с понедельника закроют школы из-за коронавируса
01:39Фонд Джека Ма пожертвует США миллион масок для борьбы с коронавирусом
01:36В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой
01:20Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft
01:13В Петербурге три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
01:12Работники штаб-квартиры ООН будут работать удаленно из-за коронавируса
01:10На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
00:52В Белоруссии часть студентов поместили на карантин из-за коронавируса
00:50Жена представителя правительства Греции заразилась коронавирусом
00:48Число заболевших коронавирусом в Египте выросло до 93 человек
00:47Число умерших от коронавируса в Латинской Америке выросло до четырех
00:45Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
00:43На Украине осудили всех подозреваемых в нападении на советника СНБО
00:39В Суринаме зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
00:39Рубль отбил часть потерь своей стоимости за неделю
00:35Минздрав Эквадора сообщил о первой смерти от коронавируса
00:31В Польше скончался второй пациент с коронавирусом
Лента новостейМолния