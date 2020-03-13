Падение нефти – заговор саудитов и США, чтобы надавить на Россию? Может ли доллар дойти до 100 рублей? Разбираемся вместе с руководителем агентства ПРАЙМ Олегом Ананьевым. Также в выпуске: фейковые аудио от имени Рошаля и других медиков. Правда ли, что в Баку полиция выслеживает репетиторов и штрафует на 1700$? А по улицам Питера гуляет львица?

Не верю! Нефтяной заговор США, Рошаль про чеснок, иск от Шварценеггера

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

02:20 Отчего упала нефть. "Нужно убить сланцевые проекты США" и роль Сечина – где правда, а где спекуляция

09:30 В Азербайджане штрафуют репетиторов, которые занимаются с детьми на дому (там закрыты школы из-за вируса). Это правда?

11:55 "Самое надежное средство от коронавируса — это чеснок". Как понять, говорил ли так Рошаль на самом деле.

14:37 Арнольд Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов Promobot. Почему есть сомнения

18:39 Правда, что в Тбилиси запускают "антивирусные" вертолеты? А Таиланд ужесточил въезд для россиян?

20:46 Как на улицах Петербурга появилась "львица"

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