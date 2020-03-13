Не верю! Нефтяной заговор США, Рошаль про чеснок, иск от Шварценеггера

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
02:20 Отчего упала нефть. "Нужно убить сланцевые проекты США" и роль Сечина – где правда, а где спекуляция
09:30 В Азербайджане штрафуют репетиторов, которые занимаются с детьми на дому (там закрыты школы из-за вируса). Это правда?
11:55 "Самое надежное средство от коронавируса — это чеснок". Как понять, говорил ли так Рошаль на самом деле.
14:37 Арнольд Шварценеггер подал в суд на российского производителя роботов Promobot. Почему есть сомнения
18:39 Правда, что в Тбилиси запускают "антивирусные" вертолеты? А Таиланд ужесточил въезд для россиян?
20:46 Как на улицах Петербурга появилась "львица"
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