Пекин оценил сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19

ПЕКИН, 13 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан не стал подтверждать, что китайская сторона считает, что новый коронавирус в Ухань могла занести армия США.
Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань, призвав США "объяснить" и публиковать свои данные. Таким образом представитель МИД КНР прокомментировал заявление главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, который ранее заявил, что в США было несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти был обнаружен коронавирус.
"На самом деле, у международного сообщества, в том числе и внутри США, есть разные мнения относительно источника вируса. Как я уже говорил много раз, китайская сторона считает, что это научный вопрос, нужно слушать профессиональное мнение", - заявил на брифинге Гэн Шуан, отвечая на вопрос, считает ли МИД КНР, что вирус в Ухань могла занести армия США.
Гэн Шуан добавил, что в последнее время появилось очень много теорий относительно источника вируса и многие высокопоставленные чиновники США и члены конгресса выступали с разными недостоверными и безответственными заявлениями, очерняя Китай.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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