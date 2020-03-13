Пекин оценил сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19

"На самом деле, у международного сообщества, в том числе и внутри США, есть разные мнения относительно источника вируса. Как я уже говорил много раз, китайская сторона считает, что это научный вопрос, нужно слушать профессиональное мнение", - заявил на брифинге Гэн Шуан, отвечая на вопрос, считает ли МИД КНР, что вирус в Ухань могла занести армия США.