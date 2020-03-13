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В Европарламенте оценили меры ЕС по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

В Европарламенте оценили меры ЕС по борьбе с коронавирусом

11:21 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 13 мар - РИА Новости, Надим Зуауи. Евросоюз не смог справиться с кризисом и обеспечить необходимые превентивные меры, чтобы помешать началу распространения коронавируса по территории стран-членов Союза, заявила в беседе с РИА Новости депутат Европарламента, президент группы "Национальное собрание - Восточный регион", входящей в партию "Идентичность и демократия", Виржини Жорон.
"Сегодня уже почти поздно. Превентивные меры по предотвращению распространения были у нас на нуле, и мы все это видели как депутаты Европарламента. Полеты из Китая должны были быть приостановлены! В аэропортах не был введен санитарный контроль!" - возмущена депутат.
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Она подчеркивает, что члены ЕП предупреждали европейские власти об имеющихся проблемах еще на этапе, когда вспышка COVID-19 развивалась только на территории Китая. "Мы внимательно следили за развитием вспышки в Китае и тогда еще предупредили о нескольких проблемах: во-первых, о нашей зависимости от лабораторий, которые были перемещены в Индию и Китай, во-вторых, об изменчивости этого вируса, которая требовала установления санитарного контроля на границах для возвращающихся на нашу территорию", - подчеркнула Виржини Жорон.
Парламентарий также уверена, что ситуация вокруг распространения коронавируса продемонстрировала "нецивилизованную глобализацию". "Этот трагический эпизод демонстрирует то, что мы всегда осуждали: дикая нецивилизованная глобализация ослабляет наши нации и народы", - заявляет член ЕП.
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При этом она посетовала, что ЕС не может действовать сообща в решении серьезных проблем. "ЕС не способен реагировать сообща на проблемы, но дружно прячет головы в песок, столкнувшись, к примеру, с шантажом Эрдогана (по проблеме миграционного кризиса у греко-турецкой границы - ред.)", - говорит депутат.
Комментируя решение американского президента Дональда Трампа о введении в связи с коронавирусом запрета на поездки в США для граждан ЕС, Виржини Жорон отмечает, что этот шаг проблемы для Америки не решит. "Что касается меры, принятой Трампом, то уже поздно, и это ничего не изменит в распространении этого вируса в Соединенных Штатах", - заключила собеседница агентства.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта о мировой пандемии коронавируса COVID-19. В настоящее время зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения в 118 странах, более 4,6 тысячи человек скончались.
В Европе наиболее напряженная ситуация складывается в Италии, Франции и Германии. Заражения фиксируются уже практически на всей территории Евросоюза. Власти ЕС в ежедневном режиме анализируют ситуацию и концентрируют усилия на четырех основных направлениях: торможение распространения, обеспечение внутреннего европейского рынка необходимыми медицинскими средствами, научные исследования и разработка вакцины, а также минимизация негативных экономических последствий. Власти стран-членов Евросоюза вводят собственные дополнительные меры, закрывая школы и массово отменяя визиты, спортивные соревнования и культурные мероприятия.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЕвропарламентКоронавирусыДональд ТрампВОЗЕвросоюзЕвропаИталияСШАВ мире
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