В Европарламенте оценили меры ЕС по борьбе с коронавирусом

Парламентарий также уверена, что ситуация вокруг распространения коронавируса продемонстрировала "нецивилизованную глобализацию". "Этот трагический эпизод демонстрирует то, что мы всегда осуждали: дикая нецивилизованная глобализация ослабляет наши нации и народы", - заявляет член ЕП.

При этом она посетовала, что ЕС не может действовать сообща в решении серьезных проблем. "ЕС не способен реагировать сообща на проблемы, но дружно прячет головы в песок, столкнувшись, к примеру, с шантажом Эрдогана (по проблеме миграционного кризиса у греко-турецкой границы - ред.)", - говорит депутат.