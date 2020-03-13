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2020-03-13T11:12+0300
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Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
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РИА Новости

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

11:12 13.03.2020
10773
© Little Big Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
© Little Big
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Видео было опубликовано на официальном канале Евровидения. За девять часов, к 10.55 пятницы, оно набрало более 1 миллиона просмотров и занимает первое место на вкладке "В тренде" видеохостинга.
Ранее сообщалось, что коллектив выступит на конкурсе в расширенном составе. Сейчас в группе четыре участника - Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская. На сцену в Роттердаме выйдут шестеро.
Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая. Нидерланды получили возможность провести его после победы их представителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская
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КультураЕвровидение-2020Ильич (Илья Прусикин)Little BigНовости культурыYouTubeЕвровидениеРоттердамНидерландыОбщество
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