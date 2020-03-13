Вандалы повредили памятник "Катюше" в Подмосковье

В Москве на станции метро "Римская" вандал повредил скульптуру Мадонны

В Москве на станции метро "Римская" вандал повредил скульптуру Мадонны

Мемориал расположен на аллее Героев в Электростали.

Полицейские проводят опрос свидетелей и очевидцев, а также мероприятия, которые помогут установить и задержать подозреваемых.