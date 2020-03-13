Вандалы повредили памятник "Катюше" в Подмосковье

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вандалы повредили памятник миномету "Катюша" в Электростали, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
"По факту повреждения памятника дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм". Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет", – цитирует ее пресс-служба ГУМВД.
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Мемориал расположен на аллее Героев в Электростали.
Полицейские проводят опрос свидетелей и очевидцев, а также мероприятия, которые помогут установить и задержать подозреваемых.
Памятник легендарной артиллерийской установке был открыт в 2015 году.
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