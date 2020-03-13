Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T11:10+0300
https://ria.ru/20200313/1568533762.html
Вандалы повредили памятник "Катюше" в Подмосковье
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568533369_0:0:1033:581_1036x0_80_0_0_0c2367f201a23c3a67cee9dfc4eed4b5.jpg
РИА Новости

Вандалы повредили памятник "Катюше" в Подмосковье

11:10 13.03.2020
643
© Фото : МБУ "Благоустройство"Поврежденный мемориал гвардейскому миномету "Катюша", расположенный на аллее Героев в Электростали
Поврежденный мемориал гвардейскому миномету Катюша, расположенный на аллее Героев в Электростали
© Фото : МБУ "Благоустройство"
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вандалы повредили памятник миномету "Катюша" в Электростали, возбуждено уголовное дело, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
"По факту повреждения памятника дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм". Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет", – цитирует ее пресс-служба ГУМВД.
Поврежденная вандалом скульптурная композиция художника Леонида Берлина Мадонна с младенцем на станции метро Римская Люблинско-Дмитровской линии
17 ноября 2019, 15:26
В Москве на станции метро "Римская" вандал повредил скульптуру Мадонны
Мемориал расположен на аллее Героев в Электростали.
Полицейские проводят опрос свидетелей и очевидцев, а также мероприятия, которые помогут установить и задержать подозреваемых.
Памятник легендарной артиллерийской установке был открыт в 2015 году.
Посетительница музея Аушвиц-Биркенау в Польше
20 сентября 2019, 19:07Религия и мировоззрение
Еврейская община возмущена осквернением памятника под Волгоградом
0100417
Обсудить 0
ГУМВДЭлектростальТатьяна ПетроваПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Ставропольца обвинили в оскорблении верующих после постов в соцсети
Вандалы осквернили выставку в Румынии, посвященную Великой Отечественной войне
В Румынии осквернили выставку, посвященную Великой Отечественной войне
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
Специалистам не хватило времени для экспертизы по делу Серебренникова
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Россиянина будут судить за преступление двадцатилетней давности
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Москве на женщину упала вывеска возле ТЦ
Закрытая средняя школа в Ухане
Пекин оценил сообщения о возможной причастности армии США к COVID-19
Сотрудник полиции
Трое девятилетних школьников разгромили более десяти могил под Рязанью
Владимир Лукин
Исполком "Яблока" удовлетворил заявление Лукина о выходе из партии
Участники акции Бессмертный полк в Москве
Кузнецова предложила сиротам прийти на "Бессмертный полк"
В Красноярском крае сотрудники транспортной полиции задержали гражданина, ранившего ножом пассажира поезда Владивосток – Москва
Мужчина ранил ножом пассажира поезда Владивосток — Москва
Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала про коронавирус в Дубае
Камчатский краб
Полиция пресекла нелегальную продажу партии камчатского краба
Нефтяной станок-качалка
России придется сильно снизить цены на нефть, считают в Fitch
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная
У нового украинского министра нашли квартиру в России
Массовая драка в Петербурге попала на видео
Массовая драка в Петербурге попала на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:07Глава МВД Австралии заразился коронавирусом
10:00Греческая церковь изменила отношение к мерам по борьбе с коронавирусом
09:59Глава Якутии запретил усыплять собак в пункте передержки в Якутске
09:56Кирилла Пуртова назначили на должность министра правительства Москвы
09:55В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
09:51Мужчина ранил ножом пассажира поезда Владивосток — Москва
09:49Один из основателей "Яблока" Лукин заявил о выходе из партии
09:46Источник: Россия не получила от Индонезии документ об отказе от Су-35
09:46Нефть подорожала на 2% после волатильной недели
09:44В Киргизии, России и Казахстане обсуждают переход на нацвалюты
09:44В Приморье запустили "горячую линию" по коронавирусу
09:41"Верны своему стилю": в Сети оценили песню Little Big для Евровидения
09:41В Туве единогласно поддержали поправки к Конституции
09:36В Иркутске возбудили дело из-за падения сосульки на девочку
09:33В Эстонии объявили ЧП из-за распространения коронавируса
09:32Названы регионы-аутсайдеры экологического рейтинга по итогам зимы
09:31Московский список стран, после которых нужен карантин, не изменился
09:25На Урале мошенницу приговорили к колонии за "снятие порчи"
09:21Австрия приостановит железнодорожное сообщение со Словакией и Чехией
09:18Перу приостановит прием рейсов из Европы и Азии из-за коронавируса
Лента новостейМолния