Катар примет участие в ПМЭФ в качестве страны-гостя в 2021 году

"Все наши соглашения с Фондом Росконгресс остаются в силе. Катар станет страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2021 году. Более того, начатая нами работа по подготовке к форуму продолжается, и мы воспользуемся возможностью детально проработать нашу совместную программу", – приводится слова посла пресс-релиз Росконгресса.