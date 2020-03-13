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Катар примет участие в ПМЭФ в качестве страны-гостя в 2021 году
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РИА Новости

Катар примет участие в ПМЭФ в качестве страны-гостя в 2021 году

11:04 13.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд национального института развития "ВЭБ.РФ"
Стенд национального института развития ВЭБ.РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Стенд национального института развития "ВЭБ.РФ". Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Планы Катара стать гостем следующего Петербургского международного экономического форума остаются в силе, сообщил посол страны в РФ Фахад Мухаммед аль-Аттыйя.
Ранее сообщалось, что XXIV Петербургский международный экономический форум, который должен был пройти 3-6 июня, отменен в связи со вспышкой коронавируса. Теперь он состоится в 2021 году.
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"Все наши соглашения с Фондом Росконгресс остаются в силе. Катар станет страной-гостем Петербургского международного экономического форума в 2021 году. Более того, начатая нами работа по подготовке к форуму продолжается, и мы воспользуемся возможностью детально проработать нашу совместную программу", – приводится слова посла пресс-релиз Росконгресса.
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Фахад Мухаммед аль-АттыйяКатарПМЭФЭкономика
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