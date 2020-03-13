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Туризм
2020-03-13T11:04+0300
https://ria.ru/20200313/1568533043.html
Российские туроператоры предлагают альтернативы испанскому направлению
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РИА Новости

Российские туроператоры предлагают альтернативы испанскому направлению

11:04 13.03.2020
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© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкГородской пляж в Барселоне
Городской пляж в Барселоне
© РИА Новости / Мария Сибирякова
Перейти в фотобанк
Городской пляж в Барселоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Введение ограничений на полеты между Россией и Испанией на фоне распространения коронавирусной инфекции заставило российских туроператоров корректировать свои полетные программы в эту страну, отменять запланированные вылеты на март-апрель, и предлагать туристам, которые ранее забронировали туры, альтернативные варианты, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Традиционно летний сезон в Испании начинается с середины мая. Основные летние испанские туристические направления – Каталония и остров Майорка. В зимнем сезоне IATA (заканчивается в конце марта) туроператоры возят туристов на остров Тенерифе. На данный момент эти программы реализовать невозможно. Напомним, что на данный момент перевозка в Испанию возможна только из Москвы в Мадрид, а также в Барселону (с постепенным сокращением количества рейсов)", - говорится в сообщении.
Туроператоры, опрошенные АТОР, сообщают о приостановке программ на ближайший месяц.
"В связи с приостановкой полетов авиакомпании S7 Airlines в Испанию, на бортах которой мы имеем гарантированный блок мест по маршруту Москва – Тенерифе, отменяется полетная программа Tez Tour", - сообщили в пресс-службе компании. Все планы по полетной программе Tez Tour в Испанию на летний сезон, начиная с мая этого года, за исключением рейсов S7, пока сохраняются.
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"В Pegas Touristik пока также не отменяют летнюю полетную программу. При этом туроператор не исключает возможность ее корректировки в зависимости от развития событий и вводимых ограничений", - проинформировали в АТОР.
Авиакомпания AZUR air в марте-апреле планировала выполнять рейсы из Москвы в Барселону, остальные региональные программы авиакомпании стартуют в мае. "После официального заявления об ограничении авиасообщения между Испанией и Россией от 11 марта чартерные рейсы на ближайший месяц были отменены. В этом случае туристам, которые приобрели туры с вылетом в этот период, предлагается перебронирование на другое направление или перенос дат поездки. Это является наиболее частым решением. Аннуляции – единичные случаи, туристы занимают позицию ожидания. После нормализации ситуации мы ожидаем эффект отложенного спроса", – рассказали в компании Anex Tour.
Что касается летнего сезона, туроператор наблюдает за ситуацией, и по возможности, принимает решения оперативно в соответствии со всеми необходимыми рекомендациями компетентных организаций.
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12 марта, 19:30Туризм
АТОР оценил потери туротрасли России при распространении коронавируса
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ТуризмРоссияТенерифеМайоркаАссоциация туроператоров России (АТОР)КаталонияИспания
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