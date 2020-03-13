Российские туроператоры предлагают альтернативы испанскому направлению

"Традиционно летний сезон в Испании начинается с середины мая. Основные летние испанские туристические направления – Каталония и остров Майорка . В зимнем сезоне IATA (заканчивается в конце марта) туроператоры возят туристов на остров Тенерифе . На данный момент эти программы реализовать невозможно. Напомним, что на данный момент перевозка в Испанию возможна только из Москвы в Мадрид, а также в Барселону (с постепенным сокращением количества рейсов)", - говорится в сообщении.

Туроператоры, опрошенные АТОР, сообщают о приостановке программ на ближайший месяц.

"В связи с приостановкой полетов авиакомпании S7 Airlines в Испанию, на бортах которой мы имеем гарантированный блок мест по маршруту Москва – Тенерифе, отменяется полетная программа Tez Tour", - сообщили в пресс-службе компании. Все планы по полетной программе Tez Tour в Испанию на летний сезон, начиная с мая этого года, за исключением рейсов S7, пока сохраняются.

"В Pegas Touristik пока также не отменяют летнюю полетную программу. При этом туроператор не исключает возможность ее корректировки в зависимости от развития событий и вводимых ограничений", - проинформировали в АТОР.

Авиакомпания AZUR air в марте-апреле планировала выполнять рейсы из Москвы в Барселону, остальные региональные программы авиакомпании стартуют в мае. "После официального заявления об ограничении авиасообщения между Испанией и Россией от 11 марта чартерные рейсы на ближайший месяц были отменены. В этом случае туристам, которые приобрели туры с вылетом в этот период, предлагается перебронирование на другое направление или перенос дат поездки. Это является наиболее частым решением. Аннуляции – единичные случаи, туристы занимают позицию ожидания. После нормализации ситуации мы ожидаем эффект отложенного спроса", – рассказали в компании Anex Tour.