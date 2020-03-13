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В ДНР заявили о минометном обстреле силовиками окраин Донецка
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РИА Новости

В ДНР заявили о минометном обстреле силовиками окраин Донецка

10:59 13.03.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские силовики ведут минометный обстрел окраин Донецка, менее чем за час в сторону города выпущено 35 мин, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"С 10.05 до 10.38 (совпадает с мск) нами фиксируются нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Под обстрелом оказались район Донецкого аэропорта, населенный пункт Жабичево на окраине Донецка и окраины Донецка. Всего за указанный период было выпущено 35 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Обстрел продолжается", - сказал представитель ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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