В ДНР заявили о минометном обстреле силовиками окраин Донецка

ДОНЕЦК, 13 мар - РИА Новости. Украинские силовики ведут минометный обстрел окраин Донецка, менее чем за час в сторону города выпущено 35 мин, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"С 10.05 до 10.38 (совпадает с мск) нами фиксируются нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Под обстрелом оказались район Донецкого аэропорта, населенный пункт Жабичево на окраине Донецка и окраины Донецка. Всего за указанный период было выпущено 35 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Обстрел продолжается", - сказал представитель ведомства.