СМИ: в Кении выявили первый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве заявил о первом случае заражения коронавирусом в стране, сообщает местное издание Daily Nation . Министр здравоохраненияМутахи Кагве заявил о первом случае зараженияв стране, сообщает местное издание

Как заявил министр, вирус обнаружен у гражданина Кении, который приехал в страну из США через Лондон. По его словам, сейчас состояние пациента стабильное, он будет находиться в больнице до тех пор, пока анализы на вирус не будут отрицательными. Министр отметил, что власти установили всех людей, с которыми контактировал заболевший после прибытия в страну.

Как отмечает издание, после обнаружения в стране первого случая власти Кении запретили проведение всех массовых мероприятий, а также рекомендовали гражданам воздержаться от визитов к заключенным и поездок за границу, если они не вызваны необходимостью. Правительство Кении также приостановило проведение межшкольных мероприятий.