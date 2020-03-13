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СМИ: в Кении выявили первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

СМИ: в Кении выявили первый случай заражения коронавирусом

10:59 13.03.2020 (обновлено: 12:13 13.03.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыСотрудница медицинского стационара
Сотрудница медицинского стационара
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Сотрудница медицинского стационара. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве заявил о первом случае заражения коронавирусом в стране, сообщает местное издание Daily Nation.
Как заявил министр, вирус обнаружен у гражданина Кении, который приехал в страну из США через Лондон. По его словам, сейчас состояние пациента стабильное, он будет находиться в больнице до тех пор, пока анализы на вирус не будут отрицательными. Министр отметил, что власти установили всех людей, с которыми контактировал заболевший после прибытия в страну.
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Скорость распространения нового коронавируса
Как отмечает издание, после обнаружения в стране первого случая власти Кении запретили проведение всех массовых мероприятий, а также рекомендовали гражданам воздержаться от визитов к заключенным и поездок за границу, если они не вызваны необходимостью. Правительство Кении также приостановило проведение межшкольных мероприятий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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Коронавирус Covid-19КенияВ мире
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