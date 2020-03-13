Гендиректор ЕМГ оценил песню Little Big для Евровидения

"На мой взгляд, в песне есть все составляющие, которые могут привести к успеху. Это и вирусность движений, ставшая визитной карточкой недавних лауреатов премии "Новое Радио AWARDS": песня мгновенно станет хитом "тиктоковой" молодежи. И "испанистость", понятная и близкая современной Европе. И уклон в 80-90-е, которые снова на пике — и в музыке, и в одежде. Возможно, на первый взгляд, не хватает столь же яркого хитового хука, как в "Skibidi" или "Go Bananas", но после сотого прослушивания это ощущение пройдет", - отметил Емельянов.