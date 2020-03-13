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2020-03-13T10:57+0300
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Гендиректор ЕМГ оценил песню Little Big для Евровидения
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РИА Новости

Гендиректор ЕМГ оценил песню Little Big для Евровидения

10:57 13.03.2020
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© Little Big Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
© Little Big
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Песня группы Little Big "Uno", с которой музыканты выступят на Евровидении, обладает всеми необходимыми для успеха составляющими, а сам коллектив хорошо известен за рубежом, сообщил РИА Новости генеральный директор "Европейской медиагруппы" Роман Емельянов.
Группа Little Big представила в четверг на шоу "Вечерний Ургант" песню "Uno", с которой она выступит на конкурсе.
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
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"Little Big — великолепное шоу европейского уровня на грани абсурда и фриковства. Они - абсолютные хитмейкеры, хорошо известные в России и за рубежом. Эти артисты нашли свой универсальный язык общения с аудиторией, который понятен каждому и даёт им высокие шансы на победу", - рассказал Емельянов.
Стадионная энергетика группы, по словам гендиректора ЕМГ, позволит исполнителям разогреть концертный зал в Роттердаме при условии, что конкурс "не отменят из-за коронавируса или не ограничат его показом клипов без концерта".
"На мой взгляд, в песне есть все составляющие, которые могут привести к успеху. Это и вирусность движений, ставшая визитной карточкой недавних лауреатов премии "Новое Радио AWARDS": песня мгновенно станет хитом "тиктоковой" молодежи. И "испанистость", понятная и близкая современной Европе. И уклон в 80-90-е, которые снова на пике — и в музыке, и в одежде. Возможно, на первый взгляд, не хватает столь же яркого хитового хука, как в "Skibidi" или "Go Bananas", но после сотого прослушивания это ощущение пройдет", - отметил Емельянов.
Коллектив выступит на конкурсе в расширенном составе. Сейчас в группе четыре участника - Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссов и Софья Таюрская. На сцену в Роттердаме выйдут шестеро.
Международный конкурс "Евровидение-2020" пройдет с 12 по 16 мая. Нидерланды получили возможность провести его после победы их представителя Дункана Лоуренса в прошлом году.
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КультураLittle BigЕвропейская медиагруппаЕвровидениеРоттердамНидерланды
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