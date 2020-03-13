Все региональные парламенты поддержали закон о поправке в Конституцию

Депутаты на внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области по рассмотрению закона РФ о поправке к Конституции РФ

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Парламент Адыгеи выступил за закон о поправке в Конституцию, в итоге его поддержали все регионы Парламент Адыгеи выступил за закон о поправке в Конституцию, в итоге его поддержали все регионы России , сообщила пресс-служба парламента.

Совет Федерации поступили итоги голосования во всех 85 региональных парламентах. Все они положительные. Совфед рассмотрит данный вопрос на пленарном заседании завтра", — сказал РИА Новости председатель комитета верхней палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас. "Впоступили итоги голосования во всех 85 региональных парламентах. Все они положительные. Совфед рассмотрит данный вопрос на пленарном заседании завтра", — сказал РИА Новости председатель комитета верхней палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Если в субботу решение регионов будет утверждено, документ подпишет президент, после чего он будет опубликован.

Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к главе государства, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Как конституционные поправки будут вступать в силу

Сначала вступает в силу третья статья: она требует от президента направить поправки в Конституционный суд. Там за семь дней решают, соответствует ли закон Конституции, и, если не соответствует, вопрос закрыт.

Если поправки отвечают Конституции, вступает в силу вторая статья: она предписывает президенту назначить общероссийское голосование по собственно тексту поправок в Основной закон.

В своем указе глава государства сформулирует вынесенный на голосование вопрос и назначит дату (минимум через 30 дней после указа), голосовать смогут все россияне старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных, день голосования будет объявлен нерабочим, организацией займется система ЦИК, а наблюдать будут общественные палаты.