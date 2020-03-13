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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-13T12:32+0300
https://ria.ru/20200313/1568532732.html
Все региональные парламенты поддержали закон о поправке в Конституцию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568533117_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3a83c273e1cce5918504b6ff12e74474.jpg
РИА Новости

Все региональные парламенты поддержали закон о поправке в Конституцию

10:55 13.03.2020 (обновлено: 12:32 13.03.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевДепутаты на внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области по рассмотрению закона РФ о поправке к Конституции РФ
Депутаты на внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области по рассмотрению закона РФ о поправке к Конституции РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Парламент Адыгеи выступил за закон о поправке в Конституцию, в итоге его поддержали все регионы России, сообщила пресс-служба парламента.
Совет Федерации поступили итоги голосования во всех 85 региональных парламентах. Все они положительные. Совфед рассмотрит данный вопрос на пленарном заседании завтра", — сказал РИА Новости председатель комитета верхней палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Если в субботу решение регионов будет утверждено, документ подпишет президент, после чего он будет опубликован.
Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к главе государства, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
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Как конституционные поправки будут вступать в силу

Сначала вступает в силу третья статья: она требует от президента направить поправки в Конституционный суд. Там за семь дней решают, соответствует ли закон Конституции, и, если не соответствует, вопрос закрыт.
Если поправки отвечают Конституции, вступает в силу вторая статья: она предписывает президенту назначить общероссийское голосование по собственно тексту поправок в Основной закон.
В своем указе глава государства сформулирует вынесенный на голосование вопрос и назначит дату (минимум через 30 дней после указа), голосовать смогут все россияне старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных, день голосования будет объявлен нерабочим, организацией займется система ЦИК, а наблюдать будут общественные палаты.
ЦИК за пять дней подсчитает результаты и затем за три дня опубликует их. Если больше половины пришедших на участки поддержали проект, обновленная Конституция вступает в силу со дня публикации итогов голосования.
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Почему Конституция должна быть однозначной
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Голосование по поправкам в КонституциюГосдума РФРоссияКонституция РФПолитика
Популярные комментарии
Попробовали бы они проголосовать против!! Сразу долой из ЕР и прощай депутатское кресло.
13 марта, 11:05
Dmitriy Koshnikov
1741423334
По России 24 говорят, что вциом провел исследование и за поправки голосуют 66% граждан... Похоже окончательная цифра будет 166%...
13 марта, 11:11
bboba608
12539310439
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