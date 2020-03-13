В Сербии число заразившихся коронавирусом достигло 31

БЕЛГРАД, 13 мар - РИА Новости. В Сербии новым коронавирусом заболел 31 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

Число зараженных коронавирусом в Сербии в четверг по данным минздрава составляло 24 человека. Правительство закрыло 44 пограничных перехода для автомобильного, железнодорожного и речного транспорта с соседними государствами и принимает ряд экономических мер из-за коронавируса. Национальный банк Сербии снизил процентную ставку до 1,75%. Пенсионерам будет выплачено по 4 тысячи динаров (около 33 евро) однократной помощи.

Вучич сообщил в обращении к общественности в четверг вечером, что будут созданы два национальных кризисных штаба – медицинский и экономический. Всем медицинским работникам с 1 апреля на 10% будет повышена заработная плата. Он также заявил, что готов обсуждать с другими политическими силами страны перенесение назначенных на 26 апреля парламентских выборов из-за коронавируса.

"До 8.00 (10.00 мск) протестированы анализы 29 человек из которых 7 позитивны и 22 негативны на коронавирус", - сообщил утром в пятницу минздрав.

Ранее Вучич сообщил, что его правящая Сербская прогрессивная партия и ее коалиционные партнеры отменили все партийные собрания и митинги из-за коронавируса.