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В Сербии число заразившихся коронавирусом достигло 31
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РИА Новости

В Сербии число заразившихся коронавирусом достигло 31

10:55 13.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в маске в центре Милана
Женщина в маске в центре Милана
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 13 мар - РИА Новости. В Сербии новым коронавирусом заболел 31 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.
Число зараженных коронавирусом в Сербии в четверг по данным минздрава составляло 24 человека. Правительство закрыло 44 пограничных перехода для автомобильного, железнодорожного и речного транспорта с соседними государствами и принимает ряд экономических мер из-за коронавируса. Национальный банк Сербии снизил процентную ставку до 1,75%. Пенсионерам будет выплачено по 4 тысячи динаров (около 33 евро) однократной помощи.
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Вучич сообщил в обращении к общественности в четверг вечером, что будут созданы два национальных кризисных штаба – медицинский и экономический. Всем медицинским работникам с 1 апреля на 10% будет повышена заработная плата. Он также заявил, что готов обсуждать с другими политическими силами страны перенесение назначенных на 26 апреля парламентских выборов из-за коронавируса.
"До 8.00 (10.00 мск) протестированы анализы 29 человек из которых 7 позитивны и 22 негативны на коронавирус", - сообщил утром в пятницу минздрав.
Ранее Вучич сообщил, что его правящая Сербская прогрессивная партия и ее коалиционные партнеры отменили все партийные собрания и митинги из-за коронавируса.
Власти Сербии в марте ввели ограничения на въезд иностранцев из Италии, Китая, Ирана, Южной Кореи и Швейцарии. Прибывающие сербы должны проходить медицинский контроль.
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