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Процесс по разводу Лолиты отложили из-за попавшего в карантин адвоката
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РИА Новости

Процесс по разводу Лолиты отложили из-за попавшего в карантин адвоката

10:49 13.03.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевица Лолита
Певица Лолита
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Певица Лолита. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу отложил рассмотрение иска о разводе певицы Лолиты Милявской с теннисистом Дмитрием Ивановым из-за карантина ее адвоката, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Представители Милявской заявили ходатайство об отложении дела в связи с тем, что адвокат Сергей Жорин вернулся в начале марта из Италии и до сих пор находится на карантине.
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"Отложить заседание на 27 марта в 12.00", - огласила решение судья Галина Графова.
В прошлом году Иванов обратился с иском о расторжении брака в судебный участок №387 Басманного судебного района, Лолита подала встречное заявление о признании фиктивным длившегося девять лет ее пятого брака, после чего дело было передано в Басманный районный суд.
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Коронавирус Covid-19Сергей ЖоринЛолита МилявскаяОбщество
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