Процесс по разводу Лолиты отложили из-за попавшего в карантин адвоката

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу отложил рассмотрение иска о разводе певицы Лолиты Милявской с теннисистом Дмитрием Ивановым из-за карантина ее адвоката, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Представители Милявской заявили ходатайство об отложении дела в связи с тем, что адвокат Сергей Жорин вернулся в начале марта из Италии и до сих пор находится на карантине.
8 ноября 2019, 13:20КультураАдвокат раскрыл подробности развода Лолиты с мужем
"Отложить заседание на 27 марта в 12.00", - огласила решение судья Галина Графова.
В прошлом году Иванов обратился с иском о расторжении брака в судебный участок №387 Басманного судебного района, Лолита подала встречное заявление о признании фиктивным длившегося девять лет ее пятого брака, после чего дело было передано в Басманный районный суд.