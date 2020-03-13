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В 21 регионе Китая за две недели не выявляли случаев коронавируса
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РИА Новости

В 21 регионе Китая за две недели не выявляли случаев коронавируса

10:49 13.03.2020
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© REUTERS / Aly SongЛюди в защитных в парке в Шанхае
Люди в защитных в парке в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
Люди в защитных в парке в Шанхае. Архивное фото
ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. Эпидемическая ситуация, связанная с новым типом коронавируса, в Китае в последнее время значительно улучшается, за 14 дней в 21 регионе стране не выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19, заявил официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
"В 21 регионе Китая в последние 14 дней не было выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19, в шести регионах уже более недели не было новых случаев, эпидемическая ситуация в нашей стране активно продолжает улучшаться", - заявил Ми Фэн.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. В Китае число жертв нового коронавируса достигло 3176, выздоровели более 64 тысяч человек. Государственный комитет по вопросам здравоохранения заявил, что пик эпидемии в стране уже прошел.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
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