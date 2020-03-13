В 21 регионе Китая за две недели не выявляли случаев коронавируса

Люди в защитных в парке в Шанхае. Архивное фото

Люди в защитных в парке в Шанхае

ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. Эпидемическая ситуация, связанная с новым типом Эпидемическая ситуация, связанная с новым типом коронавируса , в Китае в последнее время значительно улучшается, за 14 дней в 21 регионе стране не выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19, заявил официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

"В 21 регионе Китая в последние 14 дней не было выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19, в шести регионах уже более недели не было новых случаев, эпидемическая ситуация в нашей стране активно продолжает улучшаться", - заявил Ми Фэн.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. В Китае число жертв нового коронавируса достигло 3176, выздоровели более 64 тысяч человек. Государственный комитет по вопросам здравоохранения заявил, что пик эпидемии в стране уже прошел.