Сотрудникам МГУ запретили поездки в неблагополучные по COVID-19 страны

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сотрудников Сотрудников Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова запрещено направлять в служебные командировки, а студентов в учебные поездки в неблагополучные по коронавирусу страны для недопущения распространения заболевания, соответствующий приказ был подписан ректором вуза Виктором Садовничим

"Приказываю: запретить направление работников МГУ в заграничные служебные командировки и направление обучающихся в МГУ в краткосрочные и долгосрочные зарубежные поездки в рамках учебного процесса в страны с неблагополучной ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции до отдельного распоряжения", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости, с уточнением, что список неблагополучных стран ежедневно обновляется на сайте Роспотребнадзора

Приказом также рекомендуется сотрудникам и студентам воздержаться от служебных, учебных и частных поездок в страны, где зафиксированы случаи распространения коронавируса.

Сотрудники и студенты МГУ, находящиеся за границей, также обязаны сообщить руководителю своего структурного подразделения о дате возвращения в РФ, стране поездки, периоде нахождения в ней, а также о сроке самоизоляции и точном адресе пребывания в это время.