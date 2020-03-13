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Сотрудникам МГУ запретили поездки в неблагополучные по COVID-19 страны
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РИА Новости

Сотрудникам МГУ запретили поездки в неблагополучные по COVID-19 страны

10:48 13.03.2020
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© РИА Новости / В. Захаров / Перейти в фотобанкГлавное здание МГУ
Главное здание МГУ
© РИА Новости / В. Захаров
Перейти в фотобанк
Главное здание МГУ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сотрудников Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова запрещено направлять в служебные командировки, а студентов в учебные поездки в неблагополучные по коронавирусу страны для недопущения распространения заболевания, соответствующий приказ был подписан ректором вуза Виктором Садовничим.
"Приказываю: запретить направление работников МГУ в заграничные служебные командировки и направление обучающихся в МГУ в краткосрочные и долгосрочные зарубежные поездки в рамках учебного процесса в страны с неблагополучной ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции до отдельного распоряжения", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости, с уточнением, что список неблагополучных стран ежедневно обновляется на сайте Роспотребнадзора.
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Приказом также рекомендуется сотрудникам и студентам воздержаться от служебных, учебных и частных поездок в страны, где зафиксированы случаи распространения коронавируса.
Сотрудники и студенты МГУ, находящиеся за границей, также обязаны сообщить руководителю своего структурного подразделения о дате возвращения в РФ, стране поездки, периоде нахождения в ней, а также о сроке самоизоляции и точном адресе пребывания в это время.
Кроме того, приказом приостановлен приём в МГУ преподавателей, обучающихся, научных работников и иных лиц из стран, где были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. В связи с этим перенесены запланированные ранее научные международные мероприятия.
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Виктор СадовничийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
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