Иран отверг причастность к ударам по военной базе в Ираке

"Господин (президент США Дональд - ред.) Трамп вместо опасных шагов и безосновательных обвинений лучше бы пересмотрел присутствие и образ действий своих сил в регионе", - добавил он, как следует из заявления, опубликованного ведомством.

В среду вечером более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали трое военнослужащих коалиции, еще 12 получили ранения. Официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи сообщил РИА Новости в четверг, что в результате обстрела пострадали также иракские военнослужащие.