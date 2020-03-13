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Иран отверг причастность к ударам по военной базе в Ираке
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РИА Новости

Иран отверг причастность к ударам по военной базе в Ираке

10:45 13.03.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровОфициальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
© РИА Новости / Антон Быстров
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 мар – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана отвергло причастность Тегерана к ударам в Ираке по базе с американскими военнослужащими.
"США не могут переложить ответственность за свое незаконное присутствие в Ираке и ответ народа этой страны на убийство иракских командиров и бойцов на других", - сказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Господин (президент США Дональд - ред.) Трамп вместо опасных шагов и безосновательных обвинений лучше бы пересмотрел присутствие и образ действий своих сил в регионе", - добавил он, как следует из заявления, опубликованного ведомством.
В среду вечером более 15 небольших ракет упали на территории базы Таджи, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали трое военнослужащих коалиции, еще 12 получили ранения. Официальный представитель Объединенного командования ВС Ирака Тахсин аль-Хафаджи сообщил РИА Новости в четверг, что в результате обстрела пострадали также иракские военнослужащие.
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* Террористическая организация, запрещена в России
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