Исполком "Яблока" удовлетворил заявление Лукина о выходе из партии

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Исполком федерального бюро партии "Яблоко" принял решение удовлетворить заявление одного из основателей партии, сенатора Владимира Лукина о выходе из ее рядов, сообщил пресс-секретарь политического объединения Игорь Яковлев.
Ранее Лукин заявил РИА Новости, что написал письмо руководству партии, в котором уведомил о своём выходе из ее рядов. При этом Лукин отказался говорить, с чем связано такое решение.
"Он (Лукин) вышел. По причине расхождений политических позиций с партией на фоне принятия поправок в конституцию", - сказал РИА Новости Яковлев.
По его словам, решение было принято исполкомом федерального бюро партии на заседании единогласно.
16 декабря 2019, 19:18Политологи оценили шансы "Яблока" попасть в Госдуму