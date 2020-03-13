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Исполком "Яблока" удовлетворил заявление Лукина о выходе из партии
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РИА Новости

Исполком "Яблока" удовлетворил заявление Лукина о выходе из партии

10:41 13.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Лукин
Владимир Лукин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Владимир Лукин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Исполком федерального бюро партии "Яблоко" принял решение удовлетворить заявление одного из основателей партии, сенатора Владимира Лукина о выходе из ее рядов, сообщил пресс-секретарь политического объединения Игорь Яковлев.
Ранее Лукин заявил РИА Новости, что написал письмо руководству партии, в котором уведомил о своём выходе из ее рядов. При этом Лукин отказался говорить, с чем связано такое решение.
"Он (Лукин) вышел. По причине расхождений политических позиций с партией на фоне принятия поправок в конституцию", - сказал РИА Новости Яковлев.
По его словам, решение было принято исполкомом федерального бюро партии на заседании единогласно.
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Владимир ЛукинЯблокоПолитика
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