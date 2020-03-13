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Том Хэнкс обратился к поклонникам после заражения коронавирусом
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РИА Новости

Том Хэнкс обратился к поклонникам после заражения коронавирусом

10:41 13.03.2020
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© REUTERS / Monica Almeida/File PhotoТом Хэнкс и Рита Уилсон
Том Хэнкс и Рита Уилсон
© REUTERS / Monica Almeida/File Photo
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Актер Том Хэнкс обратился к поклонникам впервые после новости о заражении коронавирусом.
Он подчеркнул, что вместе с супругой находится в изоляции, чтобы не передать вирус окружающим. По его словам, австралийские врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
Артист призвал подписчиков следовать советам экспертов, заботиться друг о друге и сохранять позитивный настрой.
"Помните, что, несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут", - написал он в Instagram.
Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.
Том Хэнкс известен зрителям по таким фильмам, как "Большой", "Форрест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Изгой", "Чудо на Гудзоне" и многим другим. В 2016 году президент США Барак Обама вручил актеру Президентскую медаль свободы.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаТом ХэнксАвстралияВ мире
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