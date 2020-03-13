России придется сильно снизить цены на нефть, считают в Fitch

"Но основная проблема даже не в прямой конкуренции, а в том, что из-за неспособности Саудовской Аравии и России договориться о снижении добычи в условиях падающего спроса на рынке образовался сильный переизбыток нефти, который будет толкать цены вниз", — заключил эксперт.