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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-13T17:11+0300
https://ria.ru/20200313/1568531825.html
России придется сильно снизить цены на нефть, считают в Fitch
https://cdn25.img.ria.ru/images/155740/35/1557403532_454:729:2799:2048_1036x0_80_0_0_3c727b6a73256d1f4655e57a4ce46d10.jpg
РИА Новости

России придется сильно снизить цены на нефть, считают в Fitch

10:39 13.03.2020 (обновлено: 17:11 13.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. России придется сильно снизить цены на нефть в Европе, чтобы не проиграть Саудовской Аравии свою долю на рынке, сообщил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
СМИ на этой неделе сообщили о начале ценовой войны ряда стран ОПЕК на рынке нефти, после того как организация и Россия не смогли договориться о продлении сделки ОПЕК+ с 1 апреля. Так, агентство Рейтер пишет, что Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть марки Urals с ее основных рынков, предлагая вместо этого свою по более низкой цене. А Блумберг сообщил, что Эр-Рияд предлагает в Европе тройные объемы своей нефти по цене в 25 долларов за баррель.
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"Порядка половины российского экспорта нефти приходится на Европу, российским компаниям также придется сильно снижать цены, чтобы удержать долю рынка", — прокомментировал эти сообщения Маринченко.
Эксперт отметил, что ситуация усугубляется падением из-за коронавируса спроса в Китае, который стал еще одним важным рынком для России.
"Но основная проблема даже не в прямой конкуренции, а в том, что из-за неспособности Саудовской Аравии и России договориться о снижении добычи в условиях падающего спроса на рынке образовался сильный переизбыток нефти, который будет толкать цены вниз", — заключил эксперт.
Впрочем, в четверг одна из российских компаний уже прокомментировала складывающуюся ситуацию на рынке. Так, глава "Газпром нефти" Александр Дюков сообщил, что не видит никаких препятствий для размещения своей нефти на рынке, в том числе Европы, несмотря на текущие условия; практически весь объем законтрактован.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьАлександр ДюковДмитрий МаринченкоFitch RatingsUralsОПЕКГазпром нефтьЭр-Рияд (город)ЕвропаЭкономика
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