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В Крыму определили девиз шестой годовщины референдума
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РИА Новости

В Крыму определили девиз шестой годовщины референдума

10:39 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПраздничное шествие, посвященное годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией, на одной из улиц в Симферополе
Праздничное шествие, посвященное годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией, на одной из улиц в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Праздничное шествие, посвященное годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией, на одной из улиц в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Шестая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Наше будущее – в наших руках", сообщил РИА Новости министр внутренней политики, информации и связи республики Михаил Афанасьев.
"Шестая годовщина крымского референдума, ознаменовавшегося воссоединением Крыма со своей исторической родиной Россией, пройдет под девизом "Наше будущее – в наших руках", - сказал РИА Новости Афанасьев.
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По его словам, выбор данного девиза определен неспроста, так как с одной стороны, символизирует сознательное решение крымчан, принятое шесть лет назад на референдуме и результаты, к которым общими усилиями республика пришла за время нахождения в составе Российской Федерации, а с другой, - готовность строить будущее вместе со всей страной дальше, в том числе участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Основные праздничные мероприятия по случаю шестой годовщины референдума пройдут 16 и 18 марта. В частности, 16 марта состоится церемония возложения цветов к памятнику "Народному ополчению всех времен", запланировано открытие фотовыставки, выставки детских рисунков и поделок, а также торжественное собрание в крымском парламенте.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияРеспублика КрымСевастопольООНОбщество
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