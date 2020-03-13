В Крыму определили девиз шестой годовщины референдума

"Шестая годовщина крымского референдума, ознаменовавшегося воссоединением Крыма со своей исторической родиной Россией, пройдет под девизом "Наше будущее – в наших руках", - сказал РИА Новости Афанасьев.

Основные праздничные мероприятия по случаю шестой годовщины референдума пройдут 16 и 18 марта. В частности, 16 марта состоится церемония возложения цветов к памятнику "Народному ополчению всех времен", запланировано открытие фотовыставки, выставки детских рисунков и поделок, а также торжественное собрание в крымском парламенте.