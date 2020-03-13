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РИА Наука
2020-03-13T10:38+0300
https://ria.ru/20200313/1568531704.html
Ученые восстановили историю популяции евразийской рыси по ее ДНК
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РИА Новости

Ученые восстановили историю популяции евразийской рыси по ее ДНК

10:38 13.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЕвразийская рысь в Московском зоопарке
Евразийская рысь в Московском зоопарке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Евразийская рысь в Московском зоопарке. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Международная группа ученых реконструировала историю популяции евразийской рыси с момента образования вида, определив, в частности, влияние климата и человека на этот вид с древних времен, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник Всероссийского НИИ охотничьего хозяйства и звероводства Александр Савельев.
Над исследованием работал коллектив ученых из России, Испании, Польши, Латвии, Монголии, Великобритании и Сербии. Они изучали образцы тканей от нескольких десятков рысей разных популяций в пределах Евразийского ареала, живущих в разных климатических условиях: от лесов Польши и Латвии, через пустыню Гоби и до дальневосточных окраин России. Ученые искали изменения в геноме хищника, вызванные условиями жизни.
"Использование методов биоинформатики позволило реконструировать историю генетических изменений в популяции рыси с момента образования вида", - сказал Савельев. Он отметил, что, несмотря на широкое распространение по всему континенту, у рыси оказалась неожиданно низкая генетическая изменчивость, сравнимая с популяциями видов, находящимися под угрозой исчезновения. Этот парадокс, по мнению ученых, связан с сильным сокращением популяции хищника.
Исследователи установили, что 100 тысяч лет назад все рыси на Евразийском континенте были генетически схожи. С охлаждением климата их численность начала снижаться. В то же время после прохождения ледника в европейской части началось разделение вида на азиатскую и европейскую группы. При этом люди, интенсивно заселявшие континент, активно охотились на копытных, которые также были пищей и для рыси.
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"Человеческая деятельность привела к дальнейшему сокращению вида. Это подтверждается и большей генетической однородностью азиатской части популяции рыси в отличие от Европы, где антропогенный пресс после отступления ледника был намного выше", - сказал собеседник. Он добавил, что теперь европейская группа характеризуются более низкой генетической изменчивостью и нуждается в защите. На территории России это относится к южным регионам европейской части.
"В целом исследование доказало, что нынешнее распространение и генетическая изменчивость рыси – это результат массового снижения численности вида в XIX - XX веках. При этом влияние человека на популяцию началось еще тысячи лет назад", - заключил Савельев.
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РИА НаукаРоссия
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