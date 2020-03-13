Российские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов

Состояние Лисина за вчерашний день сократилось на 1,05 миллиарда, до 16,6 миллиарда долларов. Мордашов потерял 994 миллиона и сейчас владеет 14,9 миллиарда долларов. Усманов лишился 505 миллионов — теперь у него 14,5 миллиарда долларов. Больше всех из первой пятерки российских миллиардеров потерял Алекперов — 1,9 миллиарда, в результате его состояние составляет 14,4 миллиарда долларов.