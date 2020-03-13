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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-13T17:11+0300
https://ria.ru/20200313/1568531566.html
Российские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418252_216:545:2886:2047_1036x0_80_0_0_ed925a22da1786019b13ec7ff6ff89e9.jpg
РИА Новости

Российские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов

10:55 13.03.2020 (обновлено: 17:11 13.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрохожий возле здания Московской биржи
Прохожий возле здания Московской биржи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Потери богатейших россиян за 12 марта, когда ощутимо упали мировые рынки, превысили 15 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости на основании рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Так, самый богатый человек в России, один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, стал беднее на 1,71 миллиарда долларов. Тем не менее он сохраняет лидерство среди российских миллиардеров с состоянием 24,6 миллиарда долларов.
Биржа
Вчера, 04:30
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При этом глава и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который еще в начале марта занимал в рейтинге второе место, теперь оказался на пятом. Вторым же стал основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который до этого был третьим. Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов вышел с пятого места на третье, а Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — с шестого на четвертое.
Состояние Лисина за вчерашний день сократилось на 1,05 миллиарда, до 16,6 миллиарда долларов. Мордашов потерял 994 миллиона и сейчас владеет 14,9 миллиарда долларов. Усманов лишился 505 миллионов — теперь у него 14,5 миллиарда долларов. Больше всех из первой пятерки российских миллиардеров потерял Алекперов — 1,9 миллиарда, в результате его состояние составляет 14,4 миллиарда долларов.
Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в нем 500 богатейших людей мира, в том числе 24 россиянина.
Накануне на фоне опасений из-за коронавируса американские биржи закрылись обвалом на 7,9-9,3 процента, биржи Европы обрушились на 11-16,6 процента.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияВладимир ЛисинАлексей МордашовВладимир ПотанинВагит АлекперовАлишер УсмановЭкономика
Популярные комментарии
С нашими олигархами как с тем алкоголиком из анекдота - "Папа, у нас стало меньше денег, ты теперь будешь меньше пить? - нет дети, теперь вы будете меньше есть!"
13 марта, 11:21
Ivan Bez
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Хотя, может у Терешковой есть какие предложения?!)
13 марта, 11:43
ИСИгорь Севостьянов
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