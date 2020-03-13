"Ночные волки" не будут отменять мотопробег в Крыму из-за коронавируса

"Автомотопробег обязательно состоится. Все планы остаются в силе. Для нас это знаковое и символическое мероприятие. У байкеров короны нет, поэтому и коронавируса не будет. Видите - короны на мне никакой нет, впрочем, любой вирус с нас мигом ветром сдует", - сказал РИА Новости Залдостанов.