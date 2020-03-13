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"Ночные волки" не будут отменять мотопробег в Крыму из-за коронавируса
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РИА Новости

"Ночные волки" не будут отменять мотопробег в Крыму из-за коронавируса

10:27 13.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМотофестиваль
Мотофестиваль
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Мотофестиваль. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Праздничный автомотопробег, посвященный шестой годовщине воссоединения Крымского полуострова с Россией, обязательно состоится, несмотря на угрозу распространения коронавируса, заявил лидер мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург).
Ранее ряд российских регионов, включая Москву, ввели временный запрет на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В том числе были отменены фестивали "Крымская весна", посвященные годовщине воссоединения полуострова с Россией. Кроме того, оперативный штаб по борьбе с инфекцией рекомендовал федеральным органам исполнительной власти и субъектам РФ сократить количество массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных.
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"Автомотопробег обязательно состоится. Все планы остаются в силе. Для нас это знаковое и символическое мероприятие. У байкеров короны нет, поэтому и коронавируса не будет. Видите - короны на мне никакой нет, впрочем, любой вирус с нас мигом ветром сдует", - сказал РИА Новости Залдостанов.
Праздничный автомотопробег "Симферополь - Севастополь - гора Гасфорта", в котором примут участие ополченцы, участники событий февраля-марта 2014 года, члены мотоклуба "Ночные волки", состоится 18 марта. В конечной его точке - на площадке у горы Гасфорта - пройдет праздничный концерт и "воздушный вальс" парапланов.
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Александр "Хирург" ЗалдостановНочные волки (байкерский клуб)Республика КрымОбщество
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